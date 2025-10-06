Participan más de 300 personas en la sexta carrera del Día del Contador

Con ello da inicio formal a los trabajos de la Semana de la Contaduría

(Fotos: Iván Zertuche/Líder Web). Aspectos de la carrera de la Semana de la Contaduría, realizada este domingo.

Nuevo Laredo, Tam. – Con gran entusiasmo y la participación de cerca de 300 corredores, se llevó a cabo la sexta edición de la Carrera del Día del Contador, actividad que marca el inicio de los trabajos rumbo a la Semana de la Contaduría 2025, organizada por el Colegio Neolaredense de Contadores Públicos, A.C.

“Estamos muy contentos con la participación de más de 300 corredores en distintas categorías, desde infantil hasta másters. Este evento da inicio formal a los trabajos de la Semana de la Contaduría, que se realizará del 20 al 24 de octubre”, expresó el presidente del mencionado Colegio, C.P.C. Gerardo José Campos López.

Campos López, destacó que este evento deportivo no solo promueve la convivencia entre los profesionales de la contaduría, sino que también abre paso a una semana llena de capacitación y análisis en materia fiscal, contable y empresarial, todo esto en el marco del 55 aniversario del colegio.

El presidente informó que durante la Semana de la Contaduría se abordarán temas de gran relevancia, como el análisis de las propuestas de reformas fiscales, la actualización en normatividad financiera y otros tópicos de interés para el gremio contable y empresarial.

“Vamos a contar con expositores de muy alto nivel, tanto de la región como a nivel nacional, incluso participará nuestro vicepresidente electo nacional del IMCP, lo cual le da un gran realce al evento”, añadió Campos López.

El Colegio Neolaredense invita a contadores, empresarios y estudiantes universitarios a participar en las conferencias, talleres y paneles que conformarán esta edición de la Semana de la Contaduría.

Actualmente, el Colegio cuenta con 150 miembros activos y mantiene una estrecha colaboración con las universidades locales, fomentando la formación de nuevos profesionistas en la vida colegiada.