Países toman con cautela el llamado de Trump a proteger el estrecho de Ormuz

Irán ha dicho que el estrecho está abierto para todos excepto Estados Unidos y sus aliados. [Agencias]

Irán ha dicho que el estrecho está abierto para todos excepto Estados Unidos y sus aliados. [Agencias]

EL CAIRO, Egipto.- El llamado del presidente estadounidense Donald Trump a China, Francia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y otros para que envíen buques de guerra para mantener el estrecho de Ormuz “abierto y seguro” no obtuvo compromisos el domingo, mientras los precios del petróleo siguen subiendo debido a la guerra con Irán.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo a NBC que ha estado “en diálogo” con algunos de los países, y esperaba que China fuera “un socio constructivo” para reabrir el estrecho por el que normalmente pasa una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo a CBS que Teherán ha sido “abordado por varios países” que buscan un paso seguro para sus buques, “y esto depende de que nuestro ejército decida”. Comentó que se permitió el paso a un grupo de buques de “diferentes países”, sin dar detalles.

Irán ha dicho que el estrecho está abierto para todos excepto Estados Unidos y sus aliados.

“No vemos ninguna razón por la que debamos hablar con los estadounidenses” sobre encontrar una manera de poner fin a la guerra, añadió Araghchi, señalando que Israel y Estados Unidos iniciaron los combates con ataques coordinados el 28 de febrero mientras Estados Unidos e Irán estaban en conversaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní. Al respecto, Araghchi dijo que Teherán no tenía “ningún plan de recuperar” uranio enriquecido que está bajo escombros tras los ataques de Estados Unidos e Israel el año pasado.

Países cautelosos ante el llamado de Trump

“Estamos analizando intensamente con nuestros aliados qué se puede hacer, porque es muy importante que logremos reabrir el estrecho”, dijo el secretario de Energía del Reino Unido, Ed Miliband, a Sky News, y añadió que poner fin a la guerra es la forma “mejor y más segura” de hacerlo.

El Ministerio de Exteriores de Corea del Sur dijo que “tomó nota” del llamado de Trump y que “coordinará estrechamente y revisará cuidadosamente” la situación con Estados Unidos.

Hay muchas expectativas de que Trump se lo pida directamente a Japón cuando la primera ministra Sanae Takaichi se reúna con él el jueves en la Casa Blanca.

Un portavoz de la embajada de China en Estados Unidos, Liu Pengyu, dijo que “todas las partes tienen la responsabilidad de garantizar un suministro de energía estable y sin obstáculos” y que China “fortalecerá la comunicación con las partes pertinentes” para desescalar.

Francia dijo anteriormente que está trabajando con países —el presidente Emmanuel Macron mencionó socios en Europa, India y Asia— en una posible misión internacional para escoltar barcos a través del estrecho, pero ha subrayado que debe ser cuando “las circunstancias lo permitan”, cuando los combates hayan disminuido.

Mientras tanto, las reservas de emergencia de petróleo “pronto comenzarán a fluir hacia los mercados globales”, dijo el domingo la Organización Internacional de Energía (OIEA), describiendo la acción colectiva para bajar los precios como “la mayor de la historia”.

La OIEA actualizó el anuncio de la semana pasada de 400 millones de barriles a casi 412 millones. Los países miembros asiáticos planean liberar reservas “de inmediato”, y las reservas de Europa y del Continente Americano se liberarán “a partir de finales de marzo”.

Se reportan más ataques con misiles y drones

Los Estados del Golfo reportaron nuevos ataques con misiles y drones un día después de que Irán instó a evacuar tres puertos importantes en Emiratos Árabes Unidos, la primera vez que lo hace contra activos no estadounidenses de un país vecino. Bahrein, Arabia Saudí y EAU dijeron que estaban trabajando para interceptar proyectiles.

Irán acusó a Estados Unidos de lanzar los ataques del viernes contra la isla de Kharg, donde se encuentra la principal terminal que gestiona las exportaciones de petróleo de Irán, desde EAU, sin aportar pruebas.

El Comando Central de Estados Unidos indicó que no tenía respuesta a la afirmación de Irán, y un asesor diplomático del presidente emiratí, Anwar Gargash, la rechazó. EAU y otros países del Golfo que albergan bases estadounidenses no han permitido que su territorio o su espacio aéreo se utilicen para operaciones militares contra Irán.

Irán reiteró su amenaza de atacar “infraestructuras petroleras, económicas y energéticas” vinculadas a Estados Unidos en la región si se golpea la infraestructura petrolera de la República Islámica.

Irán ha disparado cientos de misiles y drones contra EAU, Bahrein, Arabia Saudí, Qatar y Omán durante la guerra, causando daños significativos y sacudiendo las economías incluso cuando la mayoría son interceptados. Teherán dice que apunta a activos de Estados Unidos, incluso cuando se reportaron ataques en sitios civiles como aeropuertos y campos petroleros.

El costo de la guerra aumenta en toda la región

Desde que comenzó la guerra, los ataques iraníes han matado al menos a una docena de civiles en los estados del Golfo, la mayoría trabajadores migrantes.

En Irán, el Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que más de 1.300 personas han muerto hasta ahora. El Ministerio de Salud dice que 223 mujeres y 202 niños están entre los muertos, según Mizan, la agencia oficial de noticias del poder judicial iraní.

El gobierno de Irán mostró el domingo a periodistas edificios dañados por ataques en Teherán el viernes. Una comisaría fue alcanzada y los edificios circundantes resultaron dañados. Algunos apartamentos se quedaron sin paredes exteriores.

“Dios tuvo misericordia de todos nosotros”, dijo Elham Movagghari, una residente.

En Israel, 12 personas han muerto por fuego de misiles iraníes desde que comenzó la guerra y más han resultado heridas. incluidas tres el domingo. Al menos 13 militares de Estados Unidos también han muerto desde que comenzó la guerra, seis de ellos en un accidente de avión en Irak la semana pasada.

Mientras tanto, la crisis humanitaria de Líbano se agravó, con más de 820 personas muertas, según el Ministerio de Salud, desde que Hezbollah, respaldado por Irán, comenzó a atacar a Israel e Israel respondió con ataques y envió tropas adicionales al sur de Líbano. En solo 10 días , más de 800.000 personas —casi uno de cada siete residentes de Líbano— han sido desplazadas.

Misiles iraníes alcanzan Israel

Israel dice que continúa atacando a Irán e Irán está disparando misiles hacia Israel.

Varios impactos alcanzaron el centro de Israel y el área de Tel Aviv, donde causaron daños en 23 lugares y provocaron un pequeño incendio. Magen David Adom, el servicio de rescate de Israel, difundió un video que muestra un gran cráter en una calle y daños por metralla en un edificio de apartamentos.

Los impactos múltiples se han convertido en un sello distintivo de la guerra, ya que el ejército de Israel dice que Irán está empleando bombas de racimo que pueden evadir algunas defensas antiaéreas y dispersar municiones más pequeñas en varias ubicaciones.