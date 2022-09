Padres de los 43 normalistas se concentran en el Hemiciclo a Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- A un día que se cumplan ocho años de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, padres de los estudiantes se concentraron en el Hemiciclo a Juárez, gritan consignas “presentación con vida y castigo a los culpables”, “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Durante su discurso, doña Hilda Hernández, madre de César Manuel, dijo que el gobierno debe tentarse el corazón para saber el paradero de los jóvenes.

“Sabemos quiénes fueron los culpables, queremos que busquen la verdad, no nos vamos a negar a algo científico, no nada más por suponer o porque analizan, eso no es una prueba, ya llevamos ocho años y nos siguen ocultando información.

“Fueron los militares, la Marina, cómo exoneran a los funcionarios… no sabemos nada no pueden cerrar el caso, jurídicamente tienen a los implicados, pero dónde están los jóvenes”, aseveró.

Don Melitón Ortega, tío del joven desparecido Mauricio, dijo que la marcha del lunes iniciará a las 16:00 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo, detalló que la movilización es nacional.

“Participarán muchas personas a lo largo y ancho del país para no permitir impunidad, queremos soluciones para las víctimas de desaparición forzada y para los asesinados”.