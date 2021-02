Ozuna tendrá un cameo en la nueva película de ‘Tom y Jerry’

CIUDAD DE MÉXICO.-En noviembre del año pasado se estrenó el tráiler oficial de la nueva película de Tom y Jerry. Ahora, Warner Bros. Pictures acaba de confirmar que Ozuna hará una aparición especial en la primera cinta animada/en vivo de los entrañables personajes creados por William Hanna y Joseph Barbera en 1940.

De acuerdo con un comunicado, la agencia de representación del cantante puertorriqueño señala que él es un gran seguidor de ambos personajes, tan es así que cuando llegó al set de grabación en los estudios de la empresa cinematográfica en Leavesden, Inglaterra, llevaba puesta una camiseta de Tom y Jerry antes de usar el vestuario para su escena.

“Es algo increíble para mí, una gran oportunidad. Crecí con Tom y Jerry y siempre he amado verlos. Sus shows siempre eran divertidos y me hacían sentir bien. Ser parte de la película me recuerda a esa época. Es fabuloso que todos puedan disfrutar de sus aventuras”, declaró el reggaetonero sobre su participación en el filme.