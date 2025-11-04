Oviedo empata sin goles ante Osasuna en un duelo de equipos en apuros

OVIEDO, España.- Real Oviedo y Osasuna empataron el lunes 0-0 en un aburrido partido de La Liga.
Este fue el quinto juego sin victoria para Oviedo y culminó una semana terrible en la que también fue eliminado de la Copa del Rey por el Ourense de tercera división.
Una multitud de casi 24.000 personas presenció un pobre partido representativo de las temporadas insípidas de ambos equipos.
Al menos el punto sacó a Oviedo del último lugar, que compartía con el Girona.
Osasuna, por su parte, está en el 15mo puesto y venía de perder sus cinco partidos anteriores como visitante.