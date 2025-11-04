Nuevo técnico lleva a Genoa a su primera victoria de la temporada en la Serie A

El equipo dirigido por Roberto Murgita rompió su mala racha y abandonó el último lugar tras imponerse 2-1 como visitante

Armand Lauriente (derecha) de Sassuolo pugna por el balón con Ruslan Malinovskyi de Genoa durante el partido de la Serie A de Italia, el lunes 3 de noviembre de 2025. (Massimo Paolone/LaPresse vía AP)

Armand Lauriente (derecha) de Sassuolo pugna por el balón con Ruslan Malinovskyi de Genoa durante el partido de la Serie A de Italia, el lunes 3 de noviembre de 2025. (Massimo Paolone/LaPresse vía AP)

SASSUOLO, Italia.- Genoa logró su primera victoria de la temporada al vencer el lunes 2-1 a Sassuolo gracias a un gol de último minuto y que lo sacó del fondo de la Serie A.

Fue particularmente gratificante para el técnico interino Roberto Murgita, quien reemplazó a Patrick Vieira después de que el otrora mediocampista de Arsenal y de la selección de Francia fuera despedido la semana pasada.

Con su primera victoria en la liga italiana desde mayo, Genoa subió al 18vo lugar en la tabla de 20 equipos, un punto por delante de Verona y dos por encima del colista Fiorentina.

Aunque no ha ganado desde mayo, el visitante Genoa comenzó de manera prometedora con un tiro de esquina. El despeje del arquero Arijanet Murić quedó a los pies de Ruslan Malinovskyi, quien clavó un magnífico disparo al ángulo superior desde unos 25 metros.

Domenico Berardi igualó para Sassuolo dos minutos después del descanso, pero el cabezazo de Leo Østigård en el tiempo de descuento desató escenas de júbilo en el banquillo de Genoa.

Sassuolo marcha en el 11mo puesto.

Lazio, invicto en seis partidos

La Lazio venció 2-0 a Cagliari para extender la racha invicta del club romano a seis partidos.

El delantero danés Gustav Isaksen abrió el marcador a los 65 minutos cuando se internó desde la derecha y, tras una buena maniobra, curvó el balón a la portería.

Mattia Zaccagni anotó el segundo en el tiempo de descuento al aprovechar un mal pase hacia atrás y que disparó al ángulo superior.

La Lazio se mostró como el equipo más peligroso durante todo el partido. El equipo de Maurizio Sarri enfrenta un noviembre desafiante que continúa el próximo domingo con un partido de visitante contra el Inter de Milán y termina con otro encuentro fuera de casa contra el AC Milan.

Cagliari estaba en el 15to lugar y sin una victoria en la liga desde el 19 de septiembre.