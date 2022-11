Outfits de Adamari López infalibles para mujeres chaparritas

La conductora y actriz siempre comparte sus looks en las redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Adamari López es una de las actrices y conductoras más queridas de nuestro país. La protagonista de “Mujer de Madera” también ha sabido aprovechar las redes sociales para desplegar todo su talento y deslumbrar con cada uno de sus looks.

La ex pareja de Toni Costa estuvo viajando por Turquía y desde aquel país nos conquistó con cada uno de sus looks. Pero Adamari también nos ha deslumbrado con cada uno de los outfits que luce a diario para conducir el show matutino.

El primer look de Adamari López fue usado por la actriz durante su viaje por Estambul. El mismo consiste en un conjunto estampado de pantalón y blazer en color azul con flores rosadas.

Adamari complementó su look con una remera en color rosada, una bufanda también en color rosado, una bolsa azul y unas zapatillas blancas ideales para caminar todo el día.

El segundo look de la conductora es súper colorido, ya que el mismo está protagonizado por el color fucsia. Adamari López eligió lucir un vestido con volados y mangas largas, el cual combinó con una sandalias en color rosado. Este look fue usado en el programa “Hoy Día” y la conductora lo combinó con el cabello suelto y un maquillaje súper relajado.

El tercer look de Adamari es monocromático, y el color elegido es el verde. Se trata de un conjunto de dos piezas de pantalón con bolsillos en el frente, y un crop top con forma triangular y tirantes súper finitos.

Cada uno de estos looks es ideal para mujeres chaparritas, ya que por ejemplo los conjuntos monocromáticos ayudan a estilizar y alargar la figura. Por eso Adamari López siempre recurre a este tipo de outfits. Si la actriz y conductora hubiera optado por peinados recogidos, podría haber generado la ilusión óptica de que es más alta, ya que el cabello suelto suele generar la impresión de que el cuello no es largo ni estilizado.