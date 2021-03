Oscar será sólo presencial

CIUDAD DE MÉXICO.- En la ceremonia del Óscar no habrá opción para participar de forma remota, todo será presencial, explicaron los productores en una carta enviada a todos los nominados.

“Para aquellos de ustedes que no pueden asistir debido a su agenda o por la inquietud por viajar, queremos que sepan que no habrá una opción de Zoom en el espectáculo.

“Haremos todo lo posible para brindarles una velada segura y disfrutable para todos de forma presencial, así como para los millones de fanáticos del cine en todo el mundo, y sentimos que lo virtual disminuirá esos esfuerzos”, comunicaron los responsables.

Salvo la del Grammy, la mayoría de las premiaciones que han sido afectadas por la pandemia del coronavirus han recurrido a un formato híbrido, entre presencial y virtual.

En la misiva, los productores del show, Steven Soderbergh, Stacey Sher y Jesse Collins, detallan las medidas de seguridad que tomarán para evitar los contagios de Covid-19 y que las locaciones desde donde se transmitirá el show, el Dolby Theatre y Union Station, serán tratadas como un set de filmación.

“En cuanto a los aspectos prácticos del espectáculo, el plan es organizar un evento íntimo y presencial en Union Station en Los Ángeles, con elementos adicionales en vivo desde el Dolby Theatre en Hollywood. Por supuesto, (sabemos que) su primer pensamiento es ‘¿se puede hacer de forma segura? La respuesta es ‘sí se puede’.

“El show lo estamos organizando como si fuera un set activo, con cadenas de pruebas especialmente diseñadas para garantizar el resultado al minuto, incluido un equipo de seguridad Covid. Habrá instrucciones específicas para aquellos de ustedes que viajen desde fuera de Los Ángeles, y otras instrucciones para aquellos de ustedes que ya residen en Los Ángeles”.

Entre otras especificaciones y recomendaciones que incluye la carta está el código de vestimenta, que piden sea formal y no casual, y que los discursos sean personales y no la lectura de una lista de personas.

Además, basándose en el tema “Las Historias Importan”, los realizadores han pedido a los nominados ser entrevistados y que cuenten su historia del camino que han seguido en sus carreras, no sólo a las grandes estrellas sino a todos.

“Para asegurarnos de que todos reciban la misma importancia, esperamos que acepte ser entrevistado (brevemente) para ayudarnos a contar la historia de su camino hasta el 25 de abril. Queremos resaltar las conexiones entre todos los que trabajamos en las películas y mostrar que el proceso es exclusivamente íntimo, colaborativo y divertido”

Se prevé que el Dolby Theatre sea utilizado como escenario para las actuaciones de los nominados, por ejemplo, a Mejor Canción.

La Academia de Cine de Hollywood tendrá un show previo a la ceremonia, en el patio de Union Station, para los nominados y sus invitados. Este año, sólo los nominados, sus invitados y los presentadores podrán asistir a la premiación, que se celebrará el 25 de abril.

