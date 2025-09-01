Osaze De Rosario ayuda a Sounders a vencer 3-0 a Lionel Messi e Inter Miami en Final de Leagues Cup

Al ganar el torneo anual que presenta clubes de la Major League Soccer y la Liga MX, Sounders obtuvieron un pase directo a los octavos de final en la próxima Liga de Campeones de la CONCACAF

Los jugadores del Seattle Sounders celebran después de ganar la Final de la Leagues Cup frente al Inter Miami, el domingo 31 de agosto de 2025, en Seattle. (AP Foto/Stephen Brashear)

Los jugadores del Seattle Sounders celebran después de ganar la Final de la Leagues Cup frente al Inter Miami, el domingo 31 de agosto de 2025, en Seattle. (AP Foto/Stephen Brashear)

SEATTLE (AP) — Osaze De Rosario anotó a los 26 minutos, y Seattle Sounders blanquearon a Lionel Messi y al Inter Miami 3-0 el domingo por la noche para ganar la Leagues Cup.

De Rosario cabeceó un centro de Alex Roldan hacia la esquina inferior izquierda de la red para su cuarto gol en el torneo. Roldan anotó de penal a los 84 minutos, y Paul Rothrock encontró la red a los 89.

Al ganar el torneo anual que presenta clubes de la Major League Soccer y la Liga MX, Sounders obtuvieron un pase directo a los octavos de final en la próxima Liga de Campeones de la CONCACAF.

Seattle también se convirtió en el único equipo de la MLS en haber ganado los cinco trofeos anuales disponibles para los clubes en la liga, habiendo ya reclamado la MLS Cup, la Liga de Campeones de la CONCACAF, la U.S. Open Cup y el Supporters’ Shield.

Una pelea estalló entre los equipos después de que Miami fuera blanqueado por primera vez en la Leagues Cup, y videos publicados en redes sociales parecían mostrar a Luis Suárez de Miami escupiendo a un miembro del personal del Sounders.

Messi, quien llevó a Miami al título de la Leagues Cup en 2023, tuvo muchas oportunidades de anotar, incluyendo una tras un brillante pase de Suárez a los 49 minutos. Pero el argentino no pudo convertir y se le negó un 34to gol en igual número de partidos de la Leagues Cup.

Mientras tanto, Sounders desperdiciaron un par de oportunidades para hacer el marcador aún más abultado. Jesús Ferreira estrelló un disparo en el poste izquierdo a los 39 minutos, y Rothrock fue detenido en un mano a mano a los 72.

El suplente de el segundo tiempo, Georgi Minoungou, provocó una falta en el área de penal, lo que llevó al exitoso tiro desde el punto de Roldan.