Ofrecerá DIF Nuevo Laredo talleres de globoflexia y belleza en Palmares

Con esta nueva sede, el DIF amplía la cobertura de los CEDIF

Nuevo Laredo, Tam.- Con la apertura de un nuevo espacio en la colonia Palmares, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo abre las inscripciones para los talleres de los Centros para el Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) correspondientes al ciclo 2025–2026.

Dentro de las instalaciones de la Clínica UNE Palmares ubicada en las calles Guanajuato y Tamaulipas, funcionará por primera vez como sede de clases del CEDIF en donde se impartirán los talleres de Globoflexia y Belleza, este último enfocado en uñas y corte de cabello, en un horario de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Con esta nueva sede, el DIF amplía la cobertura de los CEDIF, que cada año ofrecen a la población opciones de capacitación en oficios y actividades que pueden convertirse en la base de un negocio propio.

Además, en la colonia Buenos Aires, el CEDIF 2 ofrece corte y confección, manualidades y belleza, además de cocina y repostería en dos turnos (de 9:00 am a 12:00 pm y de 12:00 pm a 3:00 pm). También se imparten clases de globoflexia, zumba en tres horarios matutinos y taekwondo por la tarde.

En la colonia San Rafael, el CEDIF 3 imparte manualidades, belleza, repostería y globoflexia, además de zumba en horarios matutinos.

Mientras que en la colonia Voluntad y Trabajo II, el CEDIF 4 ofrece repostería, globoflexia, corte y confección, belleza y zumba, además de taekwondo por la tarde.

Los talleres están diseñados para que los participantes adquieran habilidades que les permitan emprender un negocio al concluir su capacitación, contribuyendo así a mejorar la economía familiar.

“Cada curso que ofrecemos en los CEDIF es una oportunidad para transformar el talento en un ingreso, generando más opciones de desarrollo para las familias”, destacó Claudette Canturosas Villarreal, presidenta del DIF Nuevo Laredo.

Las inscripciones ya están abiertas en cada uno de los centros, donde las y los interesados podrán elegir el taller y el horario que más se adapte a sus necesidades.

Para registrarse es necesario presentar acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio e identificación oficial (INE). El costo de inscripción es de 100 pesos, más una inscripción de 50 pesos.

Las clases inician el próximo 2 de septiembre, con excepción de CEDIF Palmares que iniciarán el 15 de septiembre.

El Sistema DIF Nuevo Laredo invita a la ciudadanía a aprovechar la oportunidad de capacitarse en un oficio que puede convertirse en una fuente de ingresos y una herramienta de superación personal.