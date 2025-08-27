Domina Patrick Corbin a Angelinos y Seager conecta jonrón veinte con Rangers

El lanzador trabajó ocho entradas sin permitir carrera y Texas venció 7-3 a Los Ángeles; Adolis García y Michael Helman también impulsaron la ofensiva local

Corey Seager, de los Rangers de Texas, conecta un jonrón solitario en el duelo del martes 26 de agosto de 2025, ante los Angelios de Los Ángeles (AP Foto/Tony Gutiérrez)

ARLINGTON, Texas.- Patrick Corbin permitió tres hits en ocho entradas sin admitir carrera, Corey Seager se convirtió en el primer jugador de los Rangers en alcanzar 20 jonrones esta temporada, y Texas derrotó el martes 7-3 a los Angelinos de Los Ángeles.

Corbin (7-9) entregó una base por bolas con ocho ponches. Tiene un récord de 3-0 con una efectividad de 1.93 en cuatro aperturas contra los Angelinos esta temporada.

Ganó por primera vez desde el 10 de julio cuando venció a los Angelinos por 11-4.

Wyatt Langford recibió una base por bolas de Yusei Kikuchi (6-9) al inicio del primer inning y Seager negoció un boleto con un out. El cubano Adolis García conectó un doble impulsor, Josh Jung logró un sencillo remolcador, y Cody Freeman añadió un elevado de sacrificio para una ventaja de 3-0.

Jonah Heim recibió una base por bolas al inicio del segundo inning y el novato Michael Helman conectó su segundo jonrón para ampliar la diferencia a 5-0.

Kyle Higashioka conectó un batazo de 421 pies entre el jardín izquierdo y el central para una ventaja de 6-0 en el cuarto inning y Seager conectó un jonrón solitario contra Sam Bachman en el séptimo.

Danny Coulombe permitió el 23er jonrón de Zach Neto en el noveno y el 30º en la carrera de Jo Adell — un batazo de dos anotaciones. Phil Maton consiguió los dos últimos outs.

Kikuchi permitió seis carreras con cuatro hits y tres bases por bolas en cuatro entradas.

Por los Angelinos, el venezolano Luis Rengifo de 4-0.

Por los Rangers, el dominicano Ezequiel Durán de 3-0. El mexicano Rowdy Téllez de 1-0. El cubano García de 4-2 con una anotada y una empujada.