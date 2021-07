Ofrecen el servicio de transporte urbano público con 110 unidades

NUEVO LAREDO, TAM.- Ante la presencia del COVID-19 se decidió restringir la movilidad de parte de la flota camionera, dejando en servicio solamente a 110 unidades.

La ciudadanía debe entender que se continua en contingencia, la pandemia permanece por ello el uso del cubrebocas es obligatorio para pasajeros y operador, señaló Victor Galindo Morales, delegado de Transporte Público en Nuevo Laredo.

Este desfasamiento en los tiempos se da especialmente en las llamadas rutas conflictivas, como la de los kilómetros, es entonces cuando utilizamos algunas otras unidades incrementándolas, aseguró.

“Pero igualmente es necesario que los usuarios entiendan que no pueden abordar la unidad más del 50 por ciento de su capacidad, no hay que arriesgarse a subir una unidad que esta saturada, nosotros trabajamos en ello, y una de las medidas es que no trabaje el total de la flota”, añadió.

En cuanto al uso del cubrebocas, como delegación se realiza un operativo diario para que todos traigan gel y cubrebocas y la ciudadanía de igual forma, pero es ahí donde se pide al apoyo de los usuarios reportando al teléfono 7156020, cuando un operador permita se llena la unidad o no porte el cubrebocas.

Tomen foto de la unidad, del operador, de la placa, de la ruta lo que puedan para que se tengan la evidencia y el operador sea sancionado e incluso el mismo concesionario, concluyó.