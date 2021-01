Ofrecen descuentos por ‘Día de Reyes’

NUEVO LAREDO, TAM.- A unos días de que los magos venidos de Oriente lleguen a los hogares neolaredenses para dejar los regalos solicitados por los niños, los centros comerciales y tiendas departamentales ya exponen sus ofertas que van desde el 20 al 40 por ciento de descuento en toda la juguetería ya sea para niño o niña.

De igual manera, comerciantes y ambulantes instalados en el centro histórico ya exhiben gran variedad de productos sobre la vía pública, que se adaptan a la capacidad económica de cada bolsillo.

Daniel Castillo, encargado del área de juguetería en un centro comercial estimó que este 6 de enero, las familias gastarán entre 50 y 200 pesos para comprar los juguetes, pues aseguró que para los neolaredenses no es muy común regalar juguetes en estas fechas.

“Esperamos un pequeño repunte, aunque en esta fecha no incrementa considerablemente, no es muy común en Nuevo Laredo, pues los padres de familia ya gastaron en los regalos de navidad y casi ya no compran juguetes y si lo hacen, compran económicos para no pasar desapercibido el día”, añadió.

Subrayó que en este día es más común que los padres de familia compran muñecas, juegos de té, figuras de acción, automóviles en miniatura, balones de fútbol, entre otros.

“Ojalá y el 6 de enero haya buenas ventas, porque el año pasado no hubo un repunte significativo, las ventas se mantuvieron igual que otros días, pues los días buenos de venta ya pasaron, ahora los comercios ya se están preparando con los regalos para el 14 de febrero”, agregó Castillo.

Definitivamente los neolaredenses esperan que más ofertas se brinden para los Reyes Magos y así tener muchas opciones para cualquier bolsillo y continuar llevando ese anhelado regalo a cada hogar.