Ofrece Tame Impala fiesta psicodélica

Guadalajara, México.-Tame Impala abanderó esta noche la recuperación de la escena musical en Jalisco, visitando el estado por una tercera ocasión, para deleitar a los fanáticos de la psicodelia y el rock, que llenaron el aforo permitido del Auditorio Telmex (75 por ciento o 7 mil 100 espacios) para mover las cabezas con los éxitos de los australianos.

Sailawway, proyecto mexicano de dreampop liderado por Fernanda Fuentes, fue el encargado de abrir el evento a las 20:15 horas con temas de sus EPs Fragments (2017) y Townhouse Sessions (2021), que lograron captar la atención y aplausos del público ansioso por la banda estelar.

La pausa luego del acto de apertura terminó abruptamente con un apagón de luces que el auditorio respondió con vítores anticipados. A las 21:30 horas comenzó a reproducirse un video en una enorme pantalla de una mujer que anunciaba un medicamento ficticio que altera el tiempo llamado Rushium (el tema de la gira The Slow Rush), que de pronto fue reemplazado por la imagen de una salpicadura de color, y Kevin Parker de Tame Impala y los músicos de la gira aparecieron en el escenario.

El show comenzó con canciones del álbum de 2020, The Slow Rush, con «One More Year» y «Borderlines». «Let It Happen» y «Feels Like We Only Go Backward», del álbum de 2015 Currents, encendieron a los asistentes que desde el inicio prefirieron abandonar sus asientos.

«Muchas gracias por acompañarnos Guadalajara, nosotros dos de Australia, así que es un honor estar aquí. Se ven realmente bien, ¿están bien?», dijo Parker.

Junto con el sonido neopsicodélico característico de la banda, la producción incluyó máquinas de láser, de niebla y confeti, por lo que fue una fiesta tanto como para los ojos como para los oídos.

Cada pieza en vivo estuvo acompañada de imágenes experimentales que incluyeron animación, elementos pregrabados y registrados en vivo, además de efectos visuales. También, luces de varios colores iluminaron el escenario, parpadeando al ritmo de cada canción.

No es necesario ser fanático de Tame Impala para pasar un buen rato en uno de sus shows. La música de Parker es tan pegadiza que cada canción se vuelve agradable sin una familiaridad completa; líneas de bajo contundentes, el sintetizador etéreo y el ritmo poco convencional son elementos básicos que en el proyecto iniciado en 2007 dominan.

Tame Impala ofreció una actuación electrizante y energizante en un par de horas de aparente normalidad, pues hubo varios de los asistentes que ignoraron la indicación continua del staff de ponerse el cubrebocas.

«Less I Know The Better» y «One More Hour» fueron los últimos temas en sonar.