Obligatorio el cubrebocas en transporte público

Usuarios que no porten cubre bocas, no podrán utilizar taxis o camiones.[Salvador González / Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, TAM.- La Delegación de Transporte Público en Nuevo Laredo, indica que todos los usuarios del transporte público, taxis y camiones deberán utilizar cubre bocas.

De acuerdo a las indicaciones del Gobierno del Estado, desde el inicio de la contingencia se han dado indicación para acatar las disposiciones preventivas para evitar el contagio del COVID-19, señaló Víctor Galindo Moreno, delegado de Transporte Público en Nuevo Laredo, ubicado en la calle Pedro J. Mendez 2108 colonia Guerrero, teléfono 7156020.

“Desde el inicio de la contingencia se dieron indicaciones a operadores y usuarios sobre medidas de prevención, primero fueron los operadores los que iniciaron el uso de cubre bocas de inmediato, pero a partir de ayer el gobierno del estado dio el comunicado oficial donde indica que en todo el estado los usuarios deberán utilizar el cubre bocas”, añadió el delegado del transporte público.

El usuario que no porte este articulo, no podrá utilizar el transporte público llámese taxi o camión urbano, aseguró Galindo Moreno.

Incluso, agregó en las terminales ubicadas en el centro de la ciudad, quienes no porten el cubre bocas no tendrán acceso a dichos inmuebles, aseguró.

“Esta es una acción buscando el bien de la ciudadanía, para evitar se propague la pandemia, en el caso de que un usuario no cumpla no se puede hacer nada en contra de el, pero si recomendamos a concesionarios y operadores negarles el servicio a quienes no cumplan con la disposición”, indicó.

En el caso de que haya operadores que no acaten la disposición, serán acreedores a sanciones o que la unidad quede detenida, pero en base al trabajo que se realiza con los concesionarios que lo hacen de la mano con el gobierno de estado, hay seguridad que se acataran las disposiciones.

En relación a esta encomienda del Gobierno del Estado, el líder del Sindicato de Taxis de Nuevo Laredo, dijo que ellos desde el inicio de la contingencia han tomado medidas preventivas.

“El operador trabaja con cubre bocas, usa gel antibacterial y siempre se busca que no lleven a pasajeros en la parte delantera, ahora hay que esperar que los usuarios acaten la medida de usar el cubre bocas en forma obligatoria”, comentó Joaquin Treviño, lider sindical.