La canasta básica al alza

NUEVO LAREDO, TAM.- Los productos de la canasta básica de alimentos muestran ya síntomas de encarecimiento en Nuevo Laredo a causa de un aumento en la demanda por la pandemia de la enfermedad del COVID-19.

Durante los primeros cuatro meses del año, los incrementos se han visto reflejados principalmente en el precio del huevo, aguacate, tomate, chile, cebolla, entre otros productos básicos.

Debido a las compras que han realizado las familias neolaredenses que se han quedado en casa para disminuir el riesgo de contagio del coronavirus, las ventas de productos de la canasta básica han tenido un incremento, lo que también provoco que los precios aumentaran por la alta demanda.

Durante un recorrido por los centros comerciales, la tienda comercial Chedraui ubicada en Aquiles Serdán 1725 el precio del tomate se ofertó en 13.80 pesos el kilogramo, la papa se vende en 13.50 pesos el kilo, el limón en 29.90 el kilo, el chile jalapeño y serrano en 27.80 y 34.90 pesos el kilo, el nopal en 29.80 y el aguacate en 62.30 pesos el kilo, mientras que la cebolla se ofertó a 8.50 pesos el kilogramo y el chile serrano y jalapeño en 43.70 y 24.90 pesos el kilogramo.

Por último, en la tienda comercial el HEB, el tomate se ofertó en 20.50 pesos el kilogramo, la cebolla en 24 pesos, la papa en 26 pesos el kilo, el limón se ofertó 46 pesos el kilo, el kilo de nopal en 19.50, mientras que el aguacate vendió 82 pesos el kilogramo.

La señora María Juárez, ama de casa de la colonia Viveros dijo que ella acude cada martes al centro comercial para surtir la despensa y trata de seguir las recomendaciones ante la contingencia por el nuevo coronavirus, por lo que sale de su casa temprano, respetando los filtros sanitarios y usa su cubrebocas.

“Yo a lo que vengo nada más, no me tardo mucho, sólo hago mis compras y ya, si ya no tengo nada que andar haciendo, me voy a mi casa rápidamente, la verdad algunos productos están caros y escasos, pero hay otros que bajaron el precio, sin embargo, tenemos que comprarlos aunque este caros, lo malo es que no hay suficiente dinero”, finalizó.