Nwabali ataja 2 penales, 1 de Salah, y Nigeria es 3ra en la Copa Africana

El arquero Francis Uzoho, de la selección nigeriana, festeja la victoria por penales sobre Egipto en el duelo por el tercer sitio de la Copa Africana, disputado el sábado 17 de enero de 2026 (AP Foto/Themba Hadebe)

CASABLANCA, Marruecos.- El arquero Stanley Nwabali detuvo dos penales, incluido el primero de Mohamed Salah, para que Nigeria venciera el sábado a Egipto por 4-2 en una tanda que le permitió quedarse con el tercer lugar en la Copa Africana de Naciones.

Ademola Lookman convirtió el penal decisivo.

Salah y Omar Marmoush vieron sus penales atajados por Nwabali al inicio de la tanda, después de que los equipos empataron 0-0 en el tiempo regular. No se jugó tiempo extra en esta suerte de partido de consolación.

Fue la segunda tanda consecutiva de penales para las Súper Águilas tras un empate sin goles, después de perder la semifinal ante Marruecos el miércoles por la misma vía.

Nwabali mostró una mano firme para detener un penal bien ejecutado por Salah. Luego tapó el intento de Marmoush directamente al centro con un pie.

Salah fue anulado por los defensores de Nigeria y no pudo aumentar su cuenta de 11 goles en la Copa Africana.

Victor Osimhen permaneció en el banco de suplentes de Nigeria, lo que sugiere que estaba lidiando con una lesión desde la derrota en la semifinal ante Marruecos. Fue retirado en el tiempo extra de ese partido justo antes de la tanda de penales.

Las Súper Águilas terminaron la Copa Africana con una nota positiva en contraste con la última edición, donde perdieron en la final ante el anfitrión Costa de Marfil.

Marruecos y Senegal disputarán la final en Rabat el domingo. El gol de Sadio Mané fue suficiente para que Senegal avanzara con una victoria de 1-0 sobre Egipto en su semifinal.