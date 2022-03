Nutriólogas, influencers y. mamás

CIUDAD DE MÉXICO.- Diana Ancona y Ximena López no sólo comparten su profesión y que son mamás, sino también el soporte en que comparten su visión del mundo: las redes sociales.

Estas mommy bloggers ven las plataformas tecnológicas como toda una aventura que les permite vivir de cerca el crecimiento de sus hijos y formar comunidades sólidas con otras mujeres interesadas en llevar una vida sana en familia.

«Empecé con mi blog hace seis años y con mi perfil de Instagram hace cuatro, con contenido de nutrición. Después me embaracé y surgieron seguidoras en la misma situación que yo, que me pedían que diera tips de esas etapas», cuenta Diana.

«Tuve un parto prematuro y hubo demasiadas followers que se identificaron, ya que es algo muy recurrente en México, de lo que se habla poco y es así que mi contenido ha ido evolucionando conforme a mis procesos».

Ahora, su hijo Matthew Ward tiene 2 años y a la par que él, su cuenta ha crecido conforme las necesidades del pequeño y las de los hijos de las mamás que la siguen, pues lo que ella ha experimentado en la maternidad ayuda a quienes la leen.

«Definitivamente, el convertirme en madre me ha enseñado a ser paciente, pues soy perfeccionista y me he tenido que ajustar, pero me siento más acoplada, con muchos proyectos en puerta», platica la también autora de libros y recetarios.

Por otra parte, Ximena explica que compartir información certera y sustentada ha sido la clave para que, desde un inicio, las personas tuvieran confianza en ella; mientras que abrir su vida y rutinas ha sido útil para tener una comunidad fuerte.

«Estás en contacto todos los días con la gente, se hace un vínculo muy padre y se identifican porque te ven como alguien normal. Desde que nació mi hija, Xime, quien tiene dos años y medio, he compartido todos mis procesos», declara.

«No sólo se trata de que vean lo bueno, pues cuando te embarazas piensas que todo va a ser perfecto y no es así, por lo tanto, trato de revelar mis momentos vulnerables y que no todo es color de rosa».

Entre las cosas que más publican ambas y que les solicitan sus followers están recetas saludables y prácticas.

«Una de las cosas que más me gusta de estar en redes sociales y dar consultas en línea es que tengo la posibilidad de ver crecer a mi niña y estar con ella en todas sus etapas, es una forma de ser una mamá presente», dice Ximena.

Síguelas

DIANA ANCONA

+ Profesión: Nutrióloga egresada de la Iberoamericana, con maestría en Salud Global por la University of Glasgow, en Escocia.

+ Cuenta Ig: @diana.anconawellness

+ Número de seguidores: 170 mil

+ Sus posts: ofrece tips de maternidad y de productos.

XIMENA LÓPEZ

+ Profesión: Nutrióloga Funcional y Clínica por la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE, con diplomado en Nutrición Renal por La Salle.

+ Cuenta Ig: @ximenalopezmx

+ Número de seguidores: 151 mil

+ Sus posts: con consejos de nutrición y recetas saludables.