Nuevos ataques iluminan la noche en Teherán; Israel promete ‘muchas sorpresas’

Una instalación de almacenamiento de combustible en Teherán envuelta en llamas, mientras continúan los ataques de la campaña militar de Estados Unidos e Israel, en Irán, el sábado 7 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- La guerra de Irán se intensificó aún más en las últimas horas del sábado, cuando columnas de llamas se elevaron sobre una instalación de almacenamiento de petróleo en Teherán, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió “muchas sorpresas” para la siguiente fase del conflicto, que ya lleva una semana.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está descartado que los kurdos se sumen a la guerra de Irán. El mandatario afirmó que los combatientes kurdos de la región están dispuestos a ayudar en los esfuerzos para derrocar al gobierno iraní, pero que su participación haría el conflicto más complicado.

“La guerra ya es lo suficientemente complicada sin tener —sin involucrar a los kurdos”, dijo Trump a los reporteros a bordo del Air Force One.

Los medios estatales iraníes confirmaron el ataque a la instalación petrolera. Un video de The Associated Press mostraba el horizonte resplandeciendo contra el cielo nocturno. El ejército israelí confirmó nuevos ataques que sacudieron vecindarios en el este y el sur de Teherán, pero no comentó sobre los objetivos.

Al parecer, esta es la primera vez que una instalación industrial civil es atacada en la guerra. Los medios estatales culparon de “un ataque de Estados Unidos y el régimen sionista” contra la instalación que abastece a la capital y a provincias vecinas en el norte.

También el sábado, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se disculpó por los ataques a “países vecinos” mientras sus misiles y drones volaban hacia los estados árabes del golfo Pérsico y los sectores de línea dura afirmaban que la estrategia de guerra de Teherán no cambiaría.

Una diferencia entre políticos más pragmáticos que buscan desescalar la guerra y otros comprometidos con combatir a Estados Unidos e Israel podría complicar cualquier esfuerzo diplomático. Dos de los tres miembros del consejo de liderazgo que supervisa Irán desde que el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, fuera asesinado en los ataques aéreos iniciales de la guerra dieron declaraciones contradictorias.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazaba con que el país sería “golpeado muy duro” y que más “zonas y grupos de personas” se convertirían en objetivos, sin dar más detalles. El conflicto ya ha sacudido los mercados globales y dejó al propio liderazgo de Irán debilitado tras cientos de ataques aéreos israelíes y estadounidenses.

Junto con su disculpa, Pezeshkian rechazó el llamado de Trump para que Irán se rinda incondicionalmente, diciendo: “Ese es un sueño que deberían llevarse a la tumba”.

Irán hace declaraciones variables sobre los ataques

El mensaje de Pezeshkian, que aparentemente fue filmado con prisa, volvió a subrayar el limitado poder que ejercen los líderes de la teocracia sobre el grupo paramilitar Guardia Revolucionaria, que controla los cientos de misiles balísticos que apuntan a Israel y otros países. La Guardia solo respondía ante Jamenei y ahora parece estar eligiendo sus propios objetivos.

En su declaración, Pezeshkian apuntó que el consejo de liderazgo iraní había estado en contacto con las fuerzas armadas y que “a partir de ahora, no deben atacar a los países vecinos ni dispararles misiles, a menos que seamos atacados por esos países. Creo que debemos resolver esto a través de la diplomacia”.

Los ataques estadounidenses no han procedido de los gobiernos árabes del golfo que están siendo alcanzados, sino de bases y buques estadounidenses en la región.

Pero el jefe del poder judicial de línea dura, Gholam Hossein Mohseni-Ejei, otro miembro del consejo de liderazgo, indicó que la estrategia de guerra no cambiará.

“La geografía de algunos países de la región — tanto abierta como encubiertamente — está en manos del enemigo, y esos puntos se utilizan contra nuestro país en actos de agresión. Los intensos ataques contra estos objetivos continuarán”, publicó en X.

“Mientras la presencia de bases estadounidenses en la región continúe, los países no disfrutarán de paz”, dijo en X el presidente del Parlamento de Irán y exgeneral de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Bagher Ghalibaf. Afirmó que las políticas de defensa cumplen con la guía del fallecido líder supremo.

La misión de Irán ante Naciones Unidas afirmó posteriormente que Teherán “solo apunta a bases militares y activos estadounidenses”, e insinuó, sin ofrecer pruebas, que los ataques a sitios no militares “pueden haber sido resultado de una interceptación por sistemas electrónicos de defensa estadounidenses”.

La tarde del sábado, el principal funcionario de seguridad iraní Ali Larijani afirmó en un discurso difundido por los medios estatales que “nuestros líderes están unidos en este asunto y no tienen desacuerdos entre sí”.

También señaló que el consejo de liderazgo ha solicitado que “se hagan los arreglos” para convocar a la Asamblea de Expertos para elegir al próximo líder supremo, pero no dijo cuándo.

EEUU dice que se avecina un bombardeo más intenso

Antes, un video de The Associated Press mostró explosiones sobre el oeste de Teherán, mientras que Israel dijo haber llevado a cabo otra oleada de ataques y alcanzado un aeropuerto de Teherán que, según afirmó, era utilizado para transferir armas y dinero en efectivo a grupos rebeldes.

“Teherán está bajo un severo bombardeo” e incluso personas lejos de objetivos militares y gubernamentales viven con miedo, dijo un estudiante universitario en el oeste de Teherán, que habló bajo condición de anonimato por preocupaciones de seguridad.

Estados Unidos e Israel han golpeado a Irán, atacando sus capacidades militares, a sus líderes y su programa nuclear. Los objetivos y plazos declarados para la guerra han cambiado repetidamente, ya que Estados Unidos ha sugerido en ocasiones que busca derrocar al gobierno de Irán o impulsar un nuevo liderazgo desde dentro.

El conflicto se ha cobrado la vida de al menos 1.230 personas en Irán, más de 290 en Líbano y 11 en Israel, según funcionarios de esos países. Además, seis soldados estadounidenses han muerto.

En Líbano, Israel llevó a cabo una incursión de comandos para buscar pistas sobre un navegante que desapareció hace 40 años, lo que dejó decenas de muertos y decenas más de heridos durante la noche.

Además, la llegada de misiles desde Irán hizo que la población se dirigiera de nuevo a refugios antiaéreos en todo Israel, sin que se reportaran víctimas.

Un misil cae en el complejo de la embajada de EEUU en Irak

Tres funcionarios de seguridad iraquíes dijeron que un misil cayó en la plataforma de aterrizaje de helicópteros en el complejo de la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a comentar públicamente. Un portavoz de la embajada declinó hacer declaraciones. No hubo reportes de víctimas.

Fue el primer ataque que se reporta en la fuertemente fortificada Zona Verde de Bagdad desde que comenzó la guerra de Irán. Desde entonces, Teherán y milicias iraquíes aliadas han lanzado decenas de ofensivas contra bases militares estadounidenses y otras instalaciones en Irak.

El primer ministro interino de Irak, Mohammed Shia al-Sudani, calificó el ataque a la embajada como un “acto terrorista” llevado a cabo por “grupos rebeldes”.

Los ataques apuntan a Bahrein, Arabia Saudí y Dubái

Los aliados de Estados Unidos en el Golfo han dicho que el gobierno de Trump no les dio tiempo suficiente para prepararse para la guerra.

Horas después de la disculpa de Pezeshkian, Emiratos Árabes Unidos dijo que los escombros de una interceptación aérea cayeron sobre un vehículo y mataron a un “conductor asiático”. Cuatro personas han muerto hasta ahora en Emiratos Árabes Unidos desde que comenzó la guerra. Las autoridades han dicho que todas eran extranjeras.

Como señal de la expansión del conflicto, las sirenas sonaron en las primeras horas del sábado en Bahrein mientras Irán dirigía sus ataques al reino insular. Y Arabia Saudí dijo que destruyó drones que se dirigían a su vasto yacimiento petrolero de Shaybah y derribó un misil balístico lanzado hacia la Base Aérea Príncipe Sultán, que alberga fuerzas estadounidenses.

En Dubái se escucharon varias explosiones el sábado por la mañana y el gobierno dijo que había activado las defensas antiaéreas. Los pasajeros que esperaban la salida de sus vuelos en el Aeropuerto Internacional de Dubái fueron conducidos a túneles del tren. La aerolínea de larga distancia Emirates dijo brevemente que todos los vuelos hacia y desde Dubái habían sido suspendidos.