Nuevo líder supremo de Irán promete mantener ataques

Esta imagen tomada de un video por la televisora estatal iraní muestra a Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado líder supremo de Irán, que ha sido nombrado nuevo gobernante de la República Islámica, según anunciaron las autoridades el lunes 9 de marzo de 2026. (TV estatal iraní via AP)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El nuevo y hermético líder supremo de Irán prometió el jueves mantener los ataques contra los países árabes del Golfo y utilizar el cierre efectivo del estratégico estrecho de Ormuz como palanca contra Estados Unidos e Israel. Fue su primera declaración pública desde que fue elegido para suceder a su padre, quien murió en un ataque israelí.

El líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, de 56 años, quien Israel sospecha resultó herido en la salva inicial de la guerra, no ha aparecido en público desde entonces. En la declaración leída por un presentador de noticias de la televisión estatal, prometió vengar a los muertos en la guerra, incluidos los de un ataque estadounidense contra una escuela que mató a más de 165 personas.

La declaración señaló una disposición a continuar la guerra que ha interrumpido los suministros energéticos globales, los viajes internacionales y la relativa seguridad de la que han gozado los Estados árabes del Golfo. Los incesantes ataques iraníes contra el tráfico marítimo y la infraestructura energética en el golfo Pérsico habían disparado antes el petróleo por encima de los 100 dólares por barril.

Ambos bandos se atrincheran al intensificarse los combates

Los ataques de Estados Unidos e Israel han cobrado un alto precio en el liderazgo de Irán, su ejército y su programa de misiles balísticos, pero no han logrado derrocar al gobierno, lo que el presidente estadounidense Donald Trump ha sugerido en ocasiones que es su objetivo.

Irán intenta infligir suficiente dolor económico global como para presionar a Estados Unidos e Israel a detener sus bombardeos, que iniciaron la guerra el 28 de febrero. Esos ataques mataron al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei —el padre de Mojtaba— y a la esposa del Jamenei más joven.

Trump, por su parte, prometió “terminar el trabajo”, aunque afirmó que Irán está “prácticamente destruido”. Agregó en una publicación en redes sociales el jueves que garantizar que Irán no desarrolle un arma nuclear era una prioridad más alta que el alza de los precios del petróleo.

Milicianos del grupo político-paramilitar Hezbollah respaldados por Irán, por su parte, lanzaron unos 200 cohetes desde Líbano hacia el norte de Israel cuando sonaban las sirenas y en otras zonas se oían fuertes explosiones por la interceptación de misiles iraníes. Israel lanzó otra ola de ataques sobre Teherán y en Líbano, donde murieron 11 personas.

La agencia de la ONU para los refugiados indicó que hasta 3,2 millones de personas en Irán han sido desplazadas por la guerra en curso. Señaló que la mayoría ha huido de Teherán y otras grandes ciudades hacia el norte del país o zonas rurales. Unas 800.000 personas han sido desplazadas internamente en Líbano, lo que ha suscitado temores de una crisis humanitaria.

Jamenei advierte de “abrir otros frentes” si la guerra continúa

La primera declaración de Jamenei subrayó una continuación de la estrategia de su difunto padre al confrontar a Estados Unidos e Israel. Instó a los Estados árabes del Golfo a “cerrar” las bases estadounidenses en la región, aseverando que la protección prometida por Washington no era “nada más que una mentira”.

Añadió que Irán ha estudiado “abrir otros frentes en los que el enemigo tiene poca experiencia y será altamente vulnerable” si la guerra continúa. No dio más detalles, pero Irán ha sido vinculado a ataques anteriores contra objetivos estadounidenses, israelíes y judíos en todo el mundo.

Además de atacar infraestructura energética en toda la región, Irán ha cerrado de hecho el estrecho de Ormuz, la vía marítima estratégica que conduce del golfo Pérsico hacia el océano Índico y por la que se transporta una quinta parte del petróleo mundial.

El precio del crudo Brent, el referente internacional, subió otro 9% hasta superar los 100 dólares por barril, un alza de alrededor del 38% respecto de lo que costaba cuando comenzó la guerra. Los precios han oscilado en los últimos días, y en un momento se dispararon hasta alrededor de 120 dólares por barril.

Israel y Hezbollah intercambian fuego intenso

Fue una noche en vela para muchos en Israel y Líbano al tiempo que Hezbollah lanzaba unos 200 cohetes hacia Israel, según el ejército israelí. Aviones de guerra israelíes llevaron a cabo ataques aéreos simultáneos en zonas de los suburbios del sur de Beirut e impactaron un automóvil cerca de la capital.

“El ruido fue extraordinario, fue realmente aterrador”, dijo Naama Porat, residente de la comunidad rural de Klil, a unos 15 kilómetros (9 millas) de la frontera libanesa. Cuando se oía el sonido de las explosiones y las intercepciones, corrió con su hijo a un refugio y pasó la noche allí.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió a Líbano que si su gobierno no impide que Hezbollah ataque, Israel “tomará el territorio y lo haremos nosotros mismos”.

El gobierno de Líbano ha intensificado los llamados para que Hezbollah se desarme desde que la última guerra del grupo con Israel se detuvo mediante un alto el fuego en 2024, pero se ha mostrado reacio a confrontar directamente a los milicianos.

Más de 20 muertos en ataques en Líbano e Irán

Israel alcanzó un automóvil en una zona costera de la capital libanesa, matando a ocho e hiriendo a 31, informó el Ministerio de Salud libanés. El ejército israelí dijo que “no tenía conocimiento” de un ataque en ese lugar.

Sin embargo, el ejército israelí resaltó que atacó una instalación nuclear en Irán en los últimos días que destruyó en un ataque aéreo en octubre de 2024. A principios de este año, fotos satelitales generaron preocupación de que Irán estaba trabajando para restaurar la instalación.

Estados Unidos e Israel afirman que destruir lo que quede del programa nuclear de Irán es uno de los objetivos centrales de la guerra. Desde hace tiempo sospechan que Irán intenta desarrollar armas nucleares, mientras que la República Islámica afirma que su programa nuclear es pacífico.

El ejército de Israel advirtió el jueves a los residentes de una zona aún más amplia del sur de Líbano que abandonen sus hogares. Declaró que deberían trasladarse al norte del río Zahrani, que en su punto medio está a unos 56 kilómetros (35 millas) de la frontera con Israel.

Irán dispara contra países árabes del Golfo e impacta barco en el golfo Pérsico

Los últimos ataques de Irán contra sus vecinos del Golfo desafiaron una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobada el miércoles.

Al comenzar el día el jueves, un buque portacontenedores en el golfo Pérsico fue alcanzado por un proyectil frente a la costa de Dubái, lo que provocó un pequeño incendio, según el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido de las fuerzas armadas británicas. Indicó que la tripulación de la embarcación estaba a salvo.

Un ataque iraní provocó un gran incendio en la isla de Muharraq, donde se encuentra el aeropuerto internacional de Bahrein . Las autoridades de Kuwait dijeron que un dron iraní se estrelló contra un edificio residencial e hirió a dos personas, y que un dron dañó el Aeropuerto Internacional de Kuwait pero no causó víctimas.

Emiratos Árabes Unidos señaló que había activado las defensas antiaéreas en dos ocasiones para proteger la futurista ciudad de Dubái de ataques, y los bomberos extinguieron un incendio en una torre después de que impactara un dron.

Arabia Saudí, por su parte, indicó que había derribado un dron que apuntaba al barrio diplomático de la capital, Riad, y también reportó haber abatido drones en el este del reino, incluido al menos uno que intentaba atacar su yacimiento petrolero de Shaybah.