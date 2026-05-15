Nuevo León corteja a hinchas surcoreanos para el Mundial

Mario Alberto Cantú aparece afuera de su local de reparación de neumáticos en Pesqueria, México, el 31 de marzo de 2026. (AP Foto/Fernando Llano)

Mario Alberto Cantú aparece afuera de su local de reparación de neumáticos en Pesqueria, México, el 31 de marzo de 2026. (AP Foto/Fernando Llano)

MONTERREY, México (AP) — En una nueva y audaz campaña publicitaria, el gobierno del estado mexicano de Nuevo León está extendiendo una entusiasta invitación a los aficionados de Corea del Sur: vengan a Monterrey, para el Mundial.

Para muchos, el viaje no será solo una excursión deportiva: será una reunión familiar.

Los lazos entre estas dos tierras distantes están grabados incluso en el perfil urbano de la región. En los bulliciosos municipios de Apodaca y Pesquería, que colindan con Monterrey, la industria surcoreana se ha convertido en el corazón de la economía local.

La transformación comenzó en 2006, cuando LG Electronics estableció su bastión de electrodomésticos en Apodaca, sembrando las primeras semillas de una alianza intercontinental. Una década después, la apuesta subió cuando KIA Motors llegó a Pesquería.

El impacto en Pesquería fue poco menos que milagroso. Antes era un tranquilo pueblo agrícola, tostado por el sol, donde la vida avanzaba al ritmo de la cosecha. La llegada de la enorme planta automotriz lo transformó casi de la noche a la mañana en un polo industrial global de alta tecnología. Esta metamorfosis le valió a la zona el cariñoso apodo de “Pes-korea”.

Calcular cuántos surcoreanos viven actualmente cerca de Monterrey es complicado. Los ciudadanos de ese país no necesitan visas y la cifra fluctúa. El cónsul honorario de Corea del Sur en Monterrey, Gregorio Canales, calcula que hay alrededor de 5.000.

“Corea del Sur es el segundo inversionista más grande en Nuevo León, más grande que Canadá y sólo superado por Estados Unidos, para Monterrey sí es muy importante el musculo coreano en manufactura”, dijo Canales a The Associated Press.

Con muchos surcoreanos trabajando en Pesquería, Apodaca y Monterrey, el paisaje ha cambiado para adaptarse a los nuevos residentes. Grandes cadenas de supermercados como Soriana, una versión mexicana de Walmart, tienen letreros tanto en español como en coreano. Hay restaurantes auténticos de K-BBQ, tiendas de abarrotes coreanas y más.

“Monterrey tradicionalmente ha tenido poca migración de extranjeros, por eso los coreanos se ven mucho”, comentó Canales. “Yo sé de muchos restaurantes coreanos, templos, una iglesia muy importante, la de Fátima hay misa en coreano una vez a la semana. Están a gusto y se sienten contentos aquí”.

La llegada de los coreanos también motivó a emprendedores locales a intentar aprovechar ese mercado, incluidos algunos pequeños negocios como el de Mario Alberto Cantú, dueño de un taller de reparación de llantas en el centro de Pesquería con letreros en español y coreano. Calcula que casi la mitad de sus clientes son coreanos.

“Cuando inicié el negocio, decidí incorporar parte de su idioma, colocando el letrero ‘Venta de Llantas’ para que se sintieran incluidos y supieran que había un servicio para ellos y que podían ofrecer un negocio en su idioma”, explicó Cantú. “Al principio, todos nos sorprendimos y nos sentimos incómodos, pero tenemos que adaptarnos a ellos porque ya están aquí”.

Los surcoreanos de la zona también se han adaptado con los años, y algunos incluso han aprendido jerga mexicana.

“Ahora hablan mucho español, saben muchas palabras mexicanas, saben decir muchísimas groserías, es sorprendente que muchos de ellos ya hablen español sin ningún problema”, señaló Cantú.

Estimar el número de coreanos en Monterrey también es difícil porque muchos se quedan después de terminar sus trabajos en las fábricas.

“Hay muchos casos que se casaron y se quedaron el estilo de vida mexicano les viene bien muchos de ellos me ha tocado conocerlos se jubilan de sus empleos formales y se vienen a vivir a Monterrey. Prefieren seguir viviendo aquí en lugar de regresar a Corea”, mencionó Canales.

La conexión con el Mundial

La campaña del gobierno para invitar a los aficionados de Corea del Sur es un acierto de oportunidad. Entre ambas naciones existe una profunda “deuda futbolística” que los habitantes no han olvidado.

Durante el Mundial de 2018, Corea del Sur derrotó a Alemania, lo que permitió que México avanzara a los octavos de final. En Monterrey, los aficionados marcharon al consulado de Corea del Sur para celebrar, coreando: “¡Coreano, hermano, ya eres mexicano!”

Además, la cervecería Cuauhtémoc, con sede en Monterrey, envió cientos de cajas a la planta de KIA para dar las gracias.

“Nos mandaron un camión de cerveza aquí a la planta, y fue un gesto muy considerado, algo que no se ve a menudo”, contó Rafael Medrano, jefe de recursos humanos de KIA. “Nunca había vivido algo así, y creo que sorprendió a todos los que estábamos allí en ese momento. Nos quedamos con una experiencia que podemos compartir con gran alegría para toda la vida”.

¿Qué pasará en el Mundial?

La llegada del Mundial a Monterrey no pasará desapercibida en la fábrica de KIA. Aunque solo el 15% de los 2.500 empleados son ciudadanos surcoreanos, la empresa planea realizar varias actividades en los días de partido, especialmente cuando Corea del Sur enfrente a Sudáfrica el 24 de junio.

Como KIA es patrocinador oficial del Mundial, el departamento de recursos humanos distribuirá boletos entre los empleados para partidos no solo en México, sino también para las semifinales y la final.

“La gente está muy emocionada. Veo mucho entusiasmo por el Mundial. Tuvimos la oportunidad de conseguir algunas entradas para que nuestros compañeros también pudieran asistir a partidos importantes”, añadió Medrano, de 43 años.

Además del partido en Monterrey, los surcoreanos disputarán sus otros dos encuentros de la primera ronda en Guadalajara, otra sede mexicana del Mundial, donde se enfrentarán a México y la República Checa.

“Los coreanos están muy, muy entusiasmados por ver a su equipo jugar aquí. No sé si es también contagioso el ánimo de nosotros los mexicanos con la otra cultura con la que interactúa en esta planta”, dijo Medrano.

Según la secretaria de Turismo de Nuevo León, Maricarmen Martínez, más de 112.000 visitantes surcoreanos viajaron a México en 2025, y esperan que esa cifra crezca con el Mundial.

La dependencia anunció una “Semana de Corea” en Monterrey durante junio para atender el flujo previsto y, cuando Corea del Sur juegue contra Sudáfrica en Monterrey, el ambiente probablemente se sentirá como un “partido en casa” para los Guerreros Taeguk.

El estadio de Monterrey no solo se llenará de visitantes, sino de miles de residentes locales que consideran hogar tanto a Seúl como a Monterrey.