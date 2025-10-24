Nuevo ataque de EU en el Caribe contra bote al parecer con drogas mata a 6 personas

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante una mesa redonda sobre cárteles criminales con el presidente estadounidense Donald Trump en el Comedor de Estado de la Casa Blanca, el jueves 23 de octubre de 2025, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci)

WASHINGTON (AP) — El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el viernes que el ejército estadounidense realizó durante la noche su 10mo ataque contra una embarcación sospechosa de transportar drogas, matando a seis personas y elevando el número de muertos de la campaña contra los cárteles del narcotráfico al menos a 46 personas.

Hegseth afirmó en una publicación en redes sociales que la embarcación era operada por la banda Tren de Aragua y que el ataque ocurrió en el Caribe.

El ritmo de los ataques se ha acelerado en los últimos días, pasando de uno en varias semanas en septiembre, cuando iniciaron, a tres en una semana ahora. Dos de los ataques de esta semana también se llevaron a cabo en el Pacífico oriental, ampliando el área en que el ejército estaba dispuesto a realizarlos.

En un video en blanco y negro de 20 segundos del ataque que se publicó en redes sociales, se puede ver un pequeño bote aparentemente inmóvil en el agua cuando un proyectil largo y delgado desciende sobre él, causando una explosión. El video termina antes que la explosión se disipe lo suficiente como para que los restos del bote vuelvan a ser visibles.

En su publicación, Hegseth indicó que el ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y se jactó de que fue el primero realizado de noche.

“Si eres un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al-Qaeda”, dijo Hegseth en la publicación. “Día o NOCHE, mapearemos tus redes, rastrearemos a tu gente, te cazaremos y te mataremos”.

El ataque también se produjo horas después que el ejército de Estados Unidos volara un par de bombarderos pesados supersónicos hasta la costa de Venezuela el jueves.

El vuelo fue la actividad más reciente en lo que ha sido un aumento militar inusualmente elevado en el Mar Caribe y las aguas frente a Venezuela, lo que ha generado especulaciones de que el presidente Donald Trump podría intentar derrocar a su homólogo venezolano Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos de narcoterrorismo en Estados Unidos.