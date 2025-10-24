Dodgers buscan ser 1er equipo que revalida título en 25 años

Una cuadrilla alista el logotipo pinado en el terreno del Rogers Centre el jueves 23 de octubre de 2025, un día antes de que comience en Toronto la Serie Mundial (AP Foto/David J. Phillip)

TORONTO (AP) — Ante la pregunta de si se sentía como un villano, Dave Roberts inclinó la cabeza y abrió los ojos, sorprendido de que se le estuviera considerando un equivalente del Darth Vader o el Lex Luthor del béisbol.

Sus Dodgers de Los Ángeles han sido criticados por gastar 509 millones de dólares en su plantilla de Grandes Ligas, más de siete veces la cifra de 69 millones desembolsada por los Marlins de Miami, que tienen el presupuesto más bajo de las mayores.

El afable manager había gritado a los fanáticos de Los Ángeles la semana pasada, después de conquistar el banderín de la Liga Nacional: “Dijeron que los Dodgers están arruinando al béisbol. ¡Consigamos cuatro victorias más y realmente arruinemos al béisbol!”

“Sólo estaba divirtiéndome un poco con la gente que decía eso sobre los Dodgers”, explicó Roberts el jueves, un día antes de la apertura de la Serie Mundial contra los Azulejos de Toronto. “Pero espero no ser el villano”.

Los Ángeles es el primer campeón defensor en llegar a la Serie Mundial desde los Filis de Filadelfia de 2009, que perdieron ante los Yankees de Nueva York. Ningún equipo ha ganado títulos consecutivos desde los Yankees de 1998 a 2000, y ningún club de la Liga Nacional ha logrado la hazaña desde la Gran Máquina Roja de Cincinnati en 1975-76.

“Lo único que no podemos hacer es mirar allí y decir que eso es Goliat”, dijo el manager de los Azulejos John Schneider. “Es un equipo de béisbol que se puede vencer, que tiene sus defectos y que tiene sus fortalezas realmente buenas. Cómo explotamos cada una de ellas determinará quién gana la serie”.

Liderados en el plato por Shohei Ohtani, Freddie Freeman y Mookie Betts, y en el montículo por el propio Ohtani, Blake Snell, Tyler Glasnow y Yoshinobu Yamamoto, los Dodgers tienen un récord de 9-1 en la postemporada a pesar de comenzar cada serie como visitantes.

Ostentan una foja de 14-1 en el último mes.

“Tan sólo ganar una vez es difícil. Ahora, estar tan cerca de hacerlo dos veces seguidas, no sé si realmente he comprendido el peso de eso”, dijo Freeman. “La semana pasada empezaron a mencionar la palabra dinastía y cosas de esa naturaleza. Y si eso se está mencionando, significa que la organización está haciendo un trabajo bueno de verdad”.

Ha pasado mucho tiempo

La última vez que la Serie Mundial se jugó fuera de Estados Unidos, Toronto ganó su segundo título consecutivo. Fue en 1993, cuando Joe Carter conectó un jonrón en la novena entrada contra Mitch Williams de Filadelfia en el sexto duelo.

Aquél fue el segundo jonrón que puso fin a una Serie Mundial después del conseguido por Bill Mazeroski de Pittsburgh contra los Yankees de Nueva York en el séptimo juego en 1960.

Después, los Azulejos se convirtieron en el único equipo canadiense de las Grandes Ligas. Los Expos de Montreal se mudaron a Washington, D.C., para la temporada 2005.

El hogar de Toronto fue rebautizado de SkyDome a Rogers Centre en 2005, un año después de que Rogers Communications Inc. se convirtió en el único propietario de los Azulejos. La capacidad del estadio se redujo de 52.000 personas a poco menos de 45.000 y se planean otros cambios antes de 2026.

“Representamos a todo este país y somos el equipo de este país, así que queremos salir y hacer todo lo posible para que este país se sienta orgulloso de nosotros”, dijo Trey Yesavage, el joven de 22 años que abre la Serie Mundial en el montículo por Toronto en apenas su séptima apertura en las Grandes Ligas.

Ohtani se prepara en el campo

Ohtani generalmente prefiere practicar bateo en una jaula intramuros, pero el jueves lo hizo en el campo, estrellando pelotas contra el ojo del bateador detrás de la cerca del jardín central como si fuera un jugador de baloncesto que encestaba balones impactando antes el tablero.

También lanzó pelotas contra el área de ventiladores del puente de vuelo y la pizarra que se ubica arriba.

El astro japonés estaba en una mala racha en la que se había ido de 25-2 hasta el jueves pasado, cuando realizó otra práctica de bateo en el campo. Un día después, brindó un juego de tres jonrones contra Milwaukee, además de lanzar seis entradas en blanco con diez ponches.

Snell regresa a la Serie Mundial por primera vez desde 2020

El zurdo Blake Snell abrirá por Los Ángeles en su primera aparición en el Clásico de Otoño desde 2020, cuando comenzó el sexto encuentro por Tampa Bay contra los propios Dodgers.

En busca de revertir un déficit de 3-2 en la Serie, Tampa Bay estaba adelante 1-0 cuando Snell permitió un sencillo de Austin Barnes con un out en la sexta entrada, en su 73er pitcheo. El manager de los Rays, Kevin Cash, trajo a Nick Anderson, y los Dodgers se recuperaron para ganar.

“Probablemente durante una semana estuve pensando en eso, qué podría haber sido diferente, qué podría haber hecho, los altibajos y los sentimientos”, dijo Snell. “Pero luego, en última instancia, esto llevó a que, si hubiera hecho más al principio de mi carrera para ganar su confianza, habría sido un resultado diferente, creo”.

Con una ventaja de 5-0 en el segundo juego, Snell fue retirado después de permitir un jonrón de dos carreras de Chris Taylor en el quinto inning, seguido de un boleto y un sencillo.

“Aprender de eso en última instancia me hizo un mejor lanzador”, dijo Snell. “Y es sólo porque entiendo el juego más allá de mí mismo, solo las piezas, las partes y cómo funciona todo”.

Snell pasó 2021-23 con San Diego y 2024 con San Francisco. El dos veces ganador del Premio Cy Young firmó un contrato de 182 millones de dólares por cinco años con los Dodgers.

Vladimir Guerrero Jr. de Toronto entra bateando para .442 con seis jonrones y 12 carreras impulsadas en 11 juegos de postemporada.