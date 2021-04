Nueva ola de Covid-19 en América podría ser ‘más larga’, alerta la OPS

CIUDAD DE MÉXICO.- Los países de América no sólo no han tomado suficientes medidas para evitar más contagios de coronavirus, sino que las medidas se han relajado tanto que, si no se actúa ahora, una nueva ola “más larga” de la enfermedad, podría sacudir al continente, advirtió la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“Déjenme ser clara en esto. Sin acciones preventivas, nuestra región podría afrontar una ola incluso más larga que la anterior”, dijo la directora de la OPS, Carissa Etienne.

En la conferencia de prensa semanal, los expertos de la OPS afirmaron que las medidas de prevención tomadas en los países, sobre todo en el Hemisferio Sur, han sido insuficientes. El principal motivo de preocupación es Brasil.

Hay, afirmó Etienne, un “alza de los casos en toda la región, incluso en lugares que parecían haber contenido o evitado los brotes”.

Etienne señaló que países como Paraguay, Uruguay y Cuba están experimentando este año brotes de mayor magnitud que los que enfrentaron en 2020.

Desde el 1 de enero de 2021, la OPS contabilizó 19.7 millones de casos de Covid-19 y 472 mil fallecidos por la enfermedad en el continente.

La experta advirtió que en varios países el avance de la pandemia está “desbordando” los hospitales.

Según detalló, en dos estados brasileños la tasa de ocupación de las unidades de cuidados intensivos supera 80%, mientras que en Jamaica los centros están operando “por encima de su capacidad”.

“La mortalidad aumenta cuando ocurre esto porque los pacientes tienen dificultades para encontrar los cuidados que necesitan y los trabajadores de salud están sobrecargados atendiendo a mucha gente al mismo tiempo”, indicó Etienne.