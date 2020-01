Nueva generación Garibaldi son conocidos como GBLI

CIUDAD DE MÉXICO.- Rescatar los sonidos mexicanos y elevar la cultura nacional es el propósito de los ocho jóvenes que conforman la nueva generación del grupo Garibaldi, conocidos como GBLI.

Para lograrlo, los integrantes están remasterizando los covers que hicieron famosa a la banda en los años 80 y 90.

“Los clásicos no pasan de moda, entonces lo que se está haciendo para conquistar a las nuevas generaciones es crear las canciones con arreglos diferentes, nuevas propuestas en cuanto a lo vocal y musical”, afirmó Jean Carlo, uno de los integrantes, en entrevista.

“Lo esencial es traer de regreso el género mexicano para que los más contemporáneos comiencen a conocerlo a través de nuestro punto de vista”, agregó Ana.

Su primer lanzamiento fue “La Ventanita”, que, lejos de apostar sólo por mezclar ritmos urbanos para atraer la atención de las jóvenes, buscan mandar mensajes positivos y contagiar energía con sus ritmos.

“Queremos marcar la diferencia de que no somos un grupo más interpretando urbano, sino que tenemos ese sonido que ya no se está escuchando en la actualidad, que no es reguetón, pero es muy sano, que todos los mensajes sean de fiesta, no de doble sentido”, expresó Perla.