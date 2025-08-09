Nombran a los Niños del Abrazo 2025-2026

LAREDO, TX. — En una emotiva ceremonia realizada el miércoles 6 de agosto de 2025 en el San Agustín Ballroom del Hotel La Posada, la Washington’s Birthday Celebration Association (WBCA) y el Consejo Internacional de la Buena Vecindad (IGNC) anunciaron a los Niños del Abrazo 2025-2026, quienes representarán a Estados Unidos y México en la 128ª edición del tradicional Abrazo Internacional.

Los niños seleccionados son Minnie Dora Rodríguez y Dylan Valentine Puig, representando a Estados Unidos, y María Fernanda García y Eric Eugenio Galindo, representando a México. Su participación estelar tendrá lugar el sábado 21 de febrero de 2026, a las 7:30 a.m., durante la Ceremonia del Puente Internacional en el Puente Juárez-Lincoln, patrocinada por el Hotel La Posada.

El presidente de WBCA, Jaime Fuentes, destacó que “uno de los momentos más significativos de esta celebración es la ceremonia del Abrazo en el Puente Internacional, donde nuestros Niños del Abrazo encarnan la unión y la hermandad entre las ciudades hermanas de Laredo y Nuevo Laredo”.

Representando a Estados Unidos:

Minnie Dora Rodríguez, estudiante de tercer grado en United Day School, proviene de una familia con profunda tradición cívica. Su madre fue Niña del Abrazo en 1987 y presidenta de la Sociedad de Martha Washington. Minnie es una niña enérgica, amante del deporte, la música y el servicio comunitario.

Dylan Valentine Puig, de cuarto grado en United Day School, es un alumno destacado, deportista y líder estudiantil. Hijo de una familia comprometida con WBCA e IGNC, Dylan continúa un legado familiar de servicio y cultura.

Representando a México:

María Fernanda García, alumna del programa Gifted & Talented en la primaria Colonel Santos, combina su excelencia académica con deportes y arte. Sus padres han sido miembros activos del IGNC por más de ocho años.

Eric Eugenio Galindo, estudiante de United Day School, es un atleta sobresaliente en fútbol y baloncesto, además de destacar en sus estudios. Sus padres colaboran con diversas organizaciones comunitarias en ambos lados de la frontera.

Desde su origen en 1898, la ceremonia ha evolucionado hasta convertirse en uno de los actos más simbólicos de la celebración. En 1969, se incorporó la figura de los Niños del Abrazo para fortalecer los lazos de entendimiento entre las naciones. Este evento es el único momento del año en que se cierra oficialmente un puente internacional para escenificar este gesto de hermandad entre autoridades y ciudadanos de ambos países.

Los Niños del Abrazo fungirán como embajadores oficiales de WBCA, participando en diversos eventos durante la celebración, que cada año atrae a casi medio millón de visitantes y genera aproximadamente $14 millones en impacto económico para la región.