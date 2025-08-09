Emite SEP su lista para evitar posibles excesos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Aunque hace la precisión que las y los docentes tendrán autonomía, en la decisión de elegir los materiales educativos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió una “lista de útiles escolares mínimos básicos”, para los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

De igual forma, informó que eventualmente ésta será complementada por las y los docentes, “quienes podrán sugerir otras herramientas en función de su plan de trabajo, de las necesidades de sus alumnos y del contexto en el que se inserta cada escuela”.

En el caso de educación preescolar, dio a conocer que los materiales y útiles escolares necesarios para iniciar las actividades, en los tres grados, los solicitarán las educadoras de común acuerdo con las familias, como papel, pinturas, pinceles, lápices de colores, brochas, tijeras, pegamentos y plastilina (no tóxicos).

Para primaria, primero y segundo grados: dos cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional, uno de rayas, bicolor, lápiz, goma para borrar, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo, colores de madera o pinturas de cera.

En cuanto a tercer grado, dos cuadernos tamaño profesional de cuadrícula chica y uno de rayas, lápiz, bicolor, bolígrafo, sacapuntas, goma para borrar, tijeras de punta roma, lápiz adhesivo, regla de plástico y colores de madera.

Para cuarto, quinto y sexto grados: cuatro cuadernos tamaño profesional de cuadrícula chica y uno de rayas, lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar, lápiz adhesivo, tijeras de punta roma, colores de madera y un juego de geometría.

Mientras que, para los tres grados de secundaria, un cuaderno (el tamaño lo determinará la o el docente) para cada una de las asignaturas, así como lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar, tijeras, lápiz adhesivo, lápices de colores y un juego de geometría.

Finalmente, la SEP precisó que existen otros materiales particulares para el desarrollo de actividades relacionadas con los contenidos de vida saludable, educación física, artes y para las prácticas de laboratorio, que serán acordados entre docentes y padres.