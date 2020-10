No me sentía bien, ahora estoy mejor: Trump

WASHINGTON.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió este sábado un mensaje en video desde el hospital donde se encuentra tras contraer el Covid-19 y reconoció que al llegar ahí no se sentía bien, pero que mejoraba.

“Llegué aquí, no me sentía muy bien. Me siento mucho mejor ahora. Están trabajando para regresarme por completo”, dijo Trump en el video publicado en su cuenta de Twitter.

“Tengo que volver porque aún tenemos que hacer grande a Estados Unidos, hemos hecho un gran trabajo con eso, pero aún tenemos algunos pasos que tomar”.

Dio las gracias a todo el personal del Centro Walter Reed, donde es atendido, por “el increíble trabajo que han estado haciendo”.

El Mandatario agradeció además los mensajes de apoyo que le llegaban de diversas partes del mundo y enfatizó que esperaba regresar pronto a sus actos de campaña.

“Estaré de regreso, creo que estaré de regreso pronto”, agregó el Presidente.

“Esto es algo que pasa y le ha pasado a millones de personas en el mundo. Y estoy luchando por ellos, no sólo en EU, estoy peleando por todos en el mundo. Vamos a vencer este coronavirus o como sea que le quieran llamar”.

Por la mañana, los médicos de Trump informaron que el Mandatario estaba mejorando y que no había tenido fiebre en 24 horas. No presentaba dificultades para respirar o caminar, además de que tenía muy buen ánimo, añadieron.

Luego, el Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, informó que los signos vitales de Trump habían estado muy preocupantes durante el último día y que las siguiente 48 horas serían cruciales en el tratamiento del Presidente.

Un reporte adicional de una fuente con conocimiento del tema señalaba que antes de ser trasladado al hospital para cuidados “preventivos”, según la Casa Blanca, el Mandatario había necesitado oxígeno.

Trump informó el viernes en la madrugada que él y su esposa, Melania, habían contraído el coronavirus y que estarían en cuarentena.