No hubo multa por grosería de Danna Paola en “La Academia”

CIUDAD DE MÉXICO.- El domingo pasado, “La Academia” se volvió tendencia porque Danna Paola encaró a Gibrán tras haberla llamado culera durante la semana. Sin embargo, la actriz repitió la palabra que el ahora expulsado le dijo, lo que, de acuerdo a la Ley Federal de Radio y Televisión, podría traerle a la televisora una multa económica.

En el artículo 63 de dicha ley, se lee: “Quedan prohibidas todas las transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, frases y escenas de doble sentido (…)”.

De acuerdo a la Real Academia Española (RAE), la palabra “Culero (a)” puede tener varios significados, entre ellos miedoso o miedosa. También significa perezoso; en El Salvador se refiere a los hombres homosexuales y también significa “Remiendo en los calzones o pantalones sobre la parte que cubre las nalgas”, entre otros.

El productor de “La Academia”, Ángel Aponte, señaló que hasta ahora, lo dicho al aire el domingo pasado no ha tenido mayor consecuencia que una llamada de atención.

“No hubo ninguna penalización (económica), pero se acercó a mí el Comité de ética de Azteca y me dijeron que no podemos decir estas cosas al aire, así que el domingo que vea a los jueces (porque entre semana no tengo comunicación con ellos) les voy a comentar que no hay consecuencias”.

Compartió que ellos estaban haciendo su monitoreo cuando Gibrán se expresó así de Danna, inmediatamente, el equipo de la joven cantante también se puso en contacto con él para poder responder durante el concierto dominical.

“Mi reacción (hacia el equipo de Danna Paola) fue que en este proyecto hay total libertad y transparencia y si ella quería reaccionar al aire era libre de hacerlo, por eso fue que nosotros dejamos que ella reaccionara en vivo, nosotros nunca le decimos a los jueces qué deben decir”.

A pesar de esto, el equipo debe tener cuidado dijo, porque si bien por ahora les llamaron la atención, más adelante podría tener otras consecuencias. En cuanto a los insultos y lo que generó no solo con Danna, sino también con Blanca Martínez, “La Chicuela”, el productor externó que le parecen bastante normales en estos programas.

“No es exclusivo de La Academia, los realities son muy exigentes y pasa no sólo con los alumnos, también del lado de la producción, muchos de nosotros trabajamos siete días a la semana, yo procuro que todos se tomen un día libre, pero cuando trabajas tantas horas a la mitad del proyecto comienzan a surgir este tipo de situaciones, comienzan a decir que si alguien llegó tarde o si fulano levantó la voz”, dijo a EL UNIVERSAL.

Pese a lo ocurrido, Ángel negó que hayan tenido algún choque con Danna Paola o problemas con ella.

“Tenemos una excelente relación con el equipo de Danna hasta hoy -que yo sepa- tenemos excelente relación con ella”, agregó.

Aunque todavía no se puede dar la fecha exacta del término de La academia, Ángel dijo que sí se encuentran en la mitad de la competencia de canto, y como ya están ocurriendo situaciones como las que se han dado a conocer, han procurado enfocarse más en la salud mental de los académicos.

“(Tras lo ocurrido) los chicos estaban un poco estresados y esta semana había mucha tensión, en este preciso momento (el de la entrevista) los sacamos de la casa, están al aire libre, les dimos un break de dos horas en las áreas verdes del canal y están conversando con la psicóloga, les hice un picnic para que las tensiones bajen un poco, y ya están mejor”, señaló.