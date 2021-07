No estoy enferma de nada: Paty Navidad

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Paty Navidad negó en redes sociales los reportes recientes de que se contagió de coronavirus, y mantuvo su postura de que la pandemia es una mentira para mantener a la sociedad controlada con miedo.

“¡No estoy enferma de nada, no mientan ni se dejen engañar ni manipular!”, escribió la famosa.

“No estoy enferma de ‘una clave de Nuevo Orden Mundial’, gracias a Dios estoy completamente sana y sin ningún síntoma de absolutamente nada”.

La también cantante indicó que respetaba el pensamiento de la gente respecto a la crisis sanitaria, y que ella misma no tenía problema en realizarse pruebas de Covid-19 porque ahora, en muchos organismos, son requisito indispensable para trabajar.

“Definitivamente pienso que nadie en el mundo se infecta de un ‘virus letal’ sin tener un sólo síntoma, como ahora dicen que es mi caso y el de varios de mis compañeros”, añadió.

“¡Digamos no al miedovirus! El coronavirus ha existido siempre, y su letalidad no es lo que dicen que es, no se dejen engañar. Reitero mi respeto para quienes piensan diferente a mí, pero al igual que ellos yo también merezco respeto, aunque piense y sea muy diferente a la gran mayoría”.

Varios seguidores de la celebridad le compartieron en su publicación de Instagram sus muestras de apoyo, y algunos denunciaron que vivían situaciones de acoso por sus posturas.

“No estás sola, habemos muchas personas que al igual que tú estamos sufriendo de discriminación por el simple hecho de no querer vacunarnos”, le escribió el usuario @edu_guzman7.