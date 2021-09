Niño se hace viral por reclamar a su papá por no darle un hermano

CIUDAD DE MÉXICO.- Es común que los chicos que son hijos únicos, tengan en algún momento de su vida, el deseo de tener un hermano con quien compartir juegos, vivencias y momentos, sobre todo al entrar a la escuela y saber que otros de sus compañeros los tienen.

Debido a este tipo de cosas cotidianas, es que un video de un chico en TikTok en el que le pide a su papá un hermanito y su respuesta, se volvió viral. En el corto es posible ver a un infante que estremeció a los cibernautas por su sincero reclamo a su papá por no haberle dado un hermanito.

El chico del video de nombre Valentín, menciona al inicio de este que se trataba de un día más de tristeza, pues no tenía un hermanito con quien jugar.

“Hoy es un día muy triste en la vida de Valentín Miere. Hoy es el día del hermano”, indicó el niño en el videoclip. “Si te seguís haciendo el dramático corto el video”, comentó el padre del menor.

Posteriormente, Valentín señaló en el video que su papá había tomado la decisión de no tener más hijos, dado que se considera una persona responsable.

Como respuesta, Valentín señaló que, por culpa de su padre, crecerá como una persona inestable emocionalmente.

“Como sabrán el supuesto progenitor ha decidido no tener más hijos después de mí. Perdón, ya no puedo seguir. Ya está, ya está, me recuperé. ¿Por qué no querés tener más hijos?. Porque soy una persona responsable. Esto que estás haciendo acá es negligencia, voy a ser emocionalmente inestable”.

Después de los reclamos, el pequeño señala las razones por las cuales, el desea tener un hermano, siendo una de ellas, el no contar con quien echarle la culpa de sus travesuras.

Otras mencionadas por el pequeño son:

“No voy a aprender a compartir, si hago un desastre en casa no voy a tener a quién echarle la culpa, ¿Quién me va a creer que los garabatos de la pared del baño, los hizo la perra.

El video se volvió viral, gracias a la espontaneidad del niño, quien convenció a las audiencias de que su demanda era muy digna, sin embargo, es importante mencionar que el pequeño Valentín y su papá, se dedican a realizar comedia y stand up, además de compartir algunos fragmentos de su vida en redes sociales.

Hasta el momento, el video cuenta con 1.8 millones de “Me Gusta”, 8 mil 630 comentarios y 81.9 mil compartidas.

Tanto el padre como el hijo viven en Rosario, Argentina, y son conocidos como Zeta Mundo. De igual forma, ambos cuentan con un canal en YouTube que tiene más de 300 mil suscriptores. En dicho espacio, comparten un poco de humor sobre su relación de padre e hijo.

https://www.tiktok.com/@oceanjimx/video/7000949397165001989?sender_device=pc&sender_web_id=6935791167728846342&is_from_webapp=v1&is_copy_url=0