Niel Young pone en jaque a Spotify por podcast antivacunas

Young acusó directamente al presentador Joe Rogan y su programa de ser los detonantes de su decisión, aunque no especificó las acciones que Rogan realizó para señalarlo.

ESTADOS UNIDOS.-Neil Young le exigió a Spotify que quite toda su música de su plataforma si decide mantener al aire el podcast Joe Rogan Experience, el cual, de acuerdo con el cantante, sólo ha difundido información errónea sobre la vacuna contra la Covid-19.

A través de un comunicado electrónico, el cual fue eliminado tiempo después, de acuerdo con el medio Rolling Stone, Young le exigió al equipo de gestión de contenido de su propio sello discográfico ponerse en contacto con el streaming para hacerle saber sus demandas.

‘Quiero que le avisen a Spotify inmediatamente HOY que quiero toda mi música fuera de su plataforma’, indicó el músico en el texto.

‘Estoy haciendo esto porque Spotify está difundiendo información falsa sobre las vacunas, lo que podría causar la muerte de aquellos que creen en la desinformación que está siendo difundida por ellos’.

No obstante, su podcast habla por sí solo: simplemente hace varias semanas entrevistó al epidemiólogo antivacunas Robert Malone, quien recientemente fue expulsado de Twitter por supuestamente difundir información falsa sobre las vacunas.

‘Con un estimado de 11 millones por episodio, Joe Rogan Experience, alojado exclusivamente en Spotify, es el podcast más grande del mundo, y tiene una enorme influencia’, añadió el intérprete de ‘Harvest Moon’.

‘Spotify tiene la responsabilidad de mitigar la difusión de contenido erróneo en su plataforma, aunque la empresa actualmente no tiene una política de información falsa’.

Más adelante en su misiva, la celebridad se dirigió a los directivos del streaming suecos para que tomaran acción de inmediato y le hicieran saber su decisión y el tiempo que les llevaría realizarla.

‘Pueden tener a Neil Young o a (Joe) Rogan. No a ambos’, puntualizó.

La estrella de rock es la personalidad más reciente en criticar a Spotify por mantener a Rogan entre sus filas desde el 2020, gracias a un acuerdo estimado de 100 millones de dólares.

La semana pasada, 270 expertos enviaron una carta abierta a la empresa para condenar al programa por las mismas razones que Young. La principal organizadora de este movimiento, la epidemióloga Jessica Malaty Rivera, indicó que se decidió a hacer valer su voz como especialista tras escuchar la charla que Rogan sostuvo con Malone.

En el episodio, Malone afirmó que el actual Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había suprimido una investigación sobre una sustancia llamada ivermectina, que ha sido ocupada para el tratamiento contra la Covid-19 a pesar de que, presuntamente, su uso no era recomendado por la Administración de Drogas y Alimentos del país.

El epidemiólogo también comparó el clima actual de salud pública en Estados Unidos con el régimen de la Alemania nazi.

‘Las personas que no tienen una formación científica o médica para reconocer que las cosas que (Malone) dice no son ciertas y no pueden distinguir la realidad de la ficción van a creer lo que él está diciendo, y este es el podcast más grande del mundo. Y eso es aterrador’, indicó Ben Rein, neurocientífico de la Universidad de Stanford y coautor de la misiva, en una declaración para Rolling Stone.