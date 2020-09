Niega Trump comprometerse a transición pacífica

WASHINGTON.- El Presidente estadounidense, Donald Trump, se negó a comprometerse con una transferencia pacífica del poder si pierde las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

El Presidente estadounidense Donald Trump se negó nuevamente a comprometerse con una transferencia pacífica del poder si pierde las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

“Tendremos que ver qué pasa”, dijo Trump en una conferencia de prensa, respondiendo a una pregunta sobre si se comprometería con una transferencia pacífica del poder. “Sabes que me he quejado mucho de las boletas y las boletas son un desastre ”.

Trump ha realizado una campaña contra la votación por correo al tuitear y hablar de manera crítica sobre la práctica. Más estados están fomentando la votación por correo para mantener seguros a los votantes en medio de la pandemia de coronavirus.

El Presidente, que utiliza la votación por correo, ha tratado de distinguir entre los estados que envían automáticamente boletas por correo a todos los votantes registrados y aquellos, como Florida, que las envían solo a los votantes que solicitan una boleta por correo.

Trump ha afirmado sin fundamento que la votación por correo generalizada conducirá a un fraude masivo. Los cinco estados que envían rutinariamente boletas por correo a todos los votantes no han visto ningún fraude significativo.

El miércoles, Trump pareció sugerir que si los estados se deshacían del envío no solicitado de boletas, no habría preocupación por el fraude o las transferencias pacíficas de poder.

“Tendrá una muy pacífica… no habrá una transferencia, francamente”, dijo Trump. “Habrá una continuación. Las boletas están fuera de control, lo sabes, y sabes, ¿quién lo sabe mejor que nadie? Los demócratas lo saben mejor que nadie ”.

En una entrevista en julio, Trump también se negó a comprometerse a aceptar los resultados, e hizo comentarios similares antes de las elecciones de 2016.

“Tengo que ver”, le dijo Trump a Chris Wallace durante una amplia entrevista en julio en Fox News. “No, no voy a decir simplemente que sí. No voy a decir que no, y tampoco lo hice la última vez ”.