Nicole Kidman solicita el divorcio de Keith Urban tras 19 años de matrimonio

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Nicole Kidman ha solicitado el divorcio de Keith Urban tras 19 años de matrimonio.

Kidman presentó la petición el martes para terminar el matrimonio en un tribunal de Nashville. La solicitud indica que el matrimonio “sufrió diferencias irreconciliables”.

La actriz ganadora del Oscar, de 58 años, y el cantante de country ganador del Grammy, de 57 años, ambos originarios de Australia, se conocieron en 2005 en un evento en Los Ángeles en honor a los australianos y se casaron en Sídney al año siguiente.

Tienen dos hijas adolescentes.

El matrimonio fue el primero para Urban y el segundo para Kidman, quien estuvo casada con Tom Cruise de 1990 a 2001. Kidman también tiene dos hijos mayores con Cruise.

El año pasado, en el estreno de la serie de Netflix “The Perfect Couple” (La pareja perfecta), Kidman dijo a The Associated Press que el término no se aplicaba para ella y Urban.

“Te encaminas a problemas si te consideras la pareja perfecta”, afirmó. “No creo en la perfección”.

Unos meses antes, Urban rindió homenaje a Kidman y la hizo llorar cuando ella recibió el Premio AFI a la Trayectoria.

Urban expresó que ella le mostró “cómo es realmente el amor en acción” cuando sus problemas de abuso de sustancias surgieron casi inmediatamente después de casarse en 2006.

“Cuatro meses después de nuestro matrimonio, estoy en rehabilitación por tres meses”, comentó Urban. “Nic superó cada voz negativa, estoy seguro de que incluso algunas de las suyas propias, y eligió el amor. Y aquí estamos 18 años después”.

Los papeles cinematográficos de Kidman han incluido “Days of Thunder” (“Días de trueno”), “Eyes Wide Shut” (“Ojos bien cerrados”), “Moulin Rouge” y “The Hours” (“Las horas”), por la cual ganó un Premio de la Academia por interpretar a la autora Virginia Woolf. Más recientemente ha trabajado en televisión, incluyendo las series “Nine Perfect Strangers” y “Big Little Lies”, por las cuales ganó premios Emmy tanto como actriz como productora.

Urban ha sido una gran astro del country desde los años 90, con éxitos como “Somebody Like You” y “Blue Ain’t Your Color”. Ha ganado cuatro premios Grammy y más de una decena de premios de la Academia de Música Country.

Su separación fue reportada por primera vez por TMZ.