Ni doblete de Cristiano Ronaldo ante Lyon salva de la eliminación a la Juve

Se quedó fuera en Octavos de Final de la Champions. ya que si bien ganó 2-1, no le fue suficiente para avanzar

TURÍN, ITA.- Esta vez no fue suficiente el poderío de Cristiano Ronaldo, ni que el Comandante anotara doblete y llegara a 130 goles en la Champions.

La Juventus se quedó fuera en Octavos de Final, ya que si bien ganó 2-1 este viernes, cayó eliminado en el global 2-2 ante el Olympique de Lyon por el gol de visitante de los franceses, en un partido que estuvo empañado por decisiones arbitrales en el Juventus Stadium.

Está claro que CR7 no solo es hombre récord en el torneo, sino que es fundamental para cualquier equipo que participe en Champions, pero la gran actuación del portugués no alcanzó para mantener con vida a la Vecchia Signora en busca de la Orejona, trofeo que no gana desde la temporada 95-96.

El duelo comenzó cuesta arriba para el Campeón de Italia, porque el árbitro alemán, Félix Zwayer, marcó un dudoso penal a favor del Lyon, por una aparente falta del uruguayo Rodrigo Bentancur apenas a los 12 minutos, que el holandés Memphis Depay convirtió de manera soberbia cobrando a lo Panenka.

Ahí, la Juve estaba obligada a ganar por tres goles, debido al tanto de visitante que los franceses marcaron.

Antes de terminar el primer tiempo, otro penal dudoso pero ahora para la Juventus, fue concedido por el central Zwayer, ya consideró que Depay cometió mano en un cobro de tiro libre.

Ahí cayó el primer gol de la Juventus y de Cristiano Ronaldo en la noche, con lo que se fueron 1-1 empatados en el marcador y con el equipo italiano buscando dos tantos más para lograr la calificación en el segundo tiempo. Y fue al 60′, que de nueva cuenta apareció el Comandante, esta vez con un bombazo de pierna zurda para vencer al arquero Anthony Lopes, quien se lanzó en busca de tapar el esférico, lo alcanzó a tocar pero el balón venía muy fuerte.

La Juve tuvo más de 30 minutos para lograr un último gol, pero ni siquiera Cristiano pudo meter el Hat-Trick que le hubiera dado el milagroso pase a Cuartos, dejando a la Juventus eliminada en Octavos, algo que no sucedía desde la temporada 2015-16 cuando la dejó en el camino el Bayern Munich.