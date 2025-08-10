Netanyahu: Israel ‘no tiene otra opción’ que ampliar ofensiva en Gaza

Los objetivos allí, dijo, incluyen desmilitarizar el territorio, que el ejército israelí tenga 'control de seguridad predominante'

Palestinos reciben ayuda humanitaria de paquetes enviados por los Emiratos Árabes Unidos en Deir al-Balah, Franja de Gaza, el 9 de agosto del 2025. (AP foto/Abdel Kareem Hana)

JERUSALÉN.- El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu buscó el domingo defender una nueva ofensiva militar en una de las áreas más pobladas de Gaza en medio de una creciente condena tanto en casa como en el extranjero, declarando que Israel “no tiene otra opción que terminar el trabajo y completar la derrota de Hamás”.

Habló con medios extranjeros minutos antes de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Gaza. Netanyahu indicó que ordenó al ejército israelí permitir la entrada de más periodistas extranjeros en Gaza, algo notable ya que a los periodistas no se les ha permitido entrar al territorio más allá de cuando acompañan a militares.

Afirmó que “nuestro objetivo no es ocupar Gaza, nuestro objetivo es liberar Gaza”. Rechazó lo que llamó una “campaña global de mentiras” y sostuvo que el canciller alemán Friedrich Merz había “cedido” al anunciar que Alemania no autorizará exportaciones de equipo militar a Israel que podría ser usado en Gaza hasta nuevo aviso. Merz, por su parte, dijo a la emisora pública ARD que Alemania e Israel estaban hablando “muy críticamente”, pero que las políticas generales de amistad de Berlín no han cambiado.

Netanyahu indicó que hay un “calendario bastante corto” en mente para los próximos pasos en Gaza, pero no dio detalles específicos. Los objetivos allí, dijo, incluyen desmilitarizar el territorio, que el ejército israelí tenga “control de seguridad predominante” allí y una administración civil no israelí a cargo.

Netanyahu culpó nuevamente de muchos de los problemas de Gaza al grupo palestino Hamás, incluidos las muertes de civiles, la destrucción y la escasez de ayuda. “Hamás todavía tiene miles de terroristas armados en Gaza”, afirmó, añadiendo que los palestinos están “suplicando” al mundo ser liberados de ellos.

El primer ministro, quien ha afirmado que “no hay hambre en Gaza”, reconoció el hambre allí, diciendo: “había un problema de privación, no hay duda de ello”. Israel quiere aumentar el número de sitios de distribución de ayuda, aseveró.

Estados Unidos defiende a Israel en la ONU

Estados Unidos defendió a Israel, diciendo que tiene el derecho de decidir qué es lo mejor para su seguridad. Llamó falsas a las acusaciones de genocidio en Gaza.

Estados Unidos tiene poder de veto en el consejo y puede bloquear acciones propuestas allí.

Otros miembros del consejo y funcionarios de la ONU expresaron alarma. China calificó de inaceptable el “castigo colectivo” de las personas en Gaza. Rusia advirtió contra una “intensificación imprudente de las hostilidades”.

“Esto ya no es una crisis de hambre inminente; esto es hambre”, declaró Ramesh Rajasingham de la oficina humanitaria de la ONU. “Las condiciones humanitarias son más que horribles. Francamente, nos hemos quedado sin palabras para describirlo”.

Más palestinos muertos mientras buscan ayuda en Gaza

Al menos 31 palestinos murieron mientras buscaban ayuda en la Franja de Gaza, informaron hospitales y testigos.

La Associated Press habló con testigos en los corredores controlados por Israel de Morag y Netzarim y el área de Teina en el sur. Todos acusaron a las fuerzas israelíes de disparar a las multitudes mientras las personas intentaban llegar a las distribuciones de alimentos o esperaban los convoyes.

Entre los muertos se incluyen 15 personas que perecieron mientras esperaban camiones de ayuda cerca del recién construido corredor de Morag, que separa las ciudades sureñas de Rafah y Jan Yunis, dijo el hospital Nasser.

La situación es una “trampa mortal”, expresó Jamal al-Laweh, quien afirmó que las fuerzas israelíes abrieron fuego allí. “Pero no tengo otra opción para alimentar a los niños”.

Otras seis personas murieron mientras esperaban ayuda en el norte de Gaza cerca del cruce de Zikim, según el Ministerio de Salud de Gaza y el hospital Shifa en la ciudad de Gaza.

En el centro de Gaza, testigos relataron que primero escucharon disparos de advertencia antes de que el fuego se dirigiera hacia multitudes de personas que buscaban ayuda tratando de llegar a un sitio de distribución operado por la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Israel y financiada por Estados Unidos. AP no puede confirmar de forma independiente quién disparó los tiros. El hospital Awda en el cercano campo de refugiados de Nuseirat indicó que cuatro personas murieron por disparos israelíes.

Otras seis personas que buscaban ayuda murieron mientras intentaban llegar a los sitios de la FHG en Jan Yunis y Rafah, señaló el hospital Nasser.

Los sitios de la FHG se abrieron en mayo como una alternativa al sistema de ayuda administrado por la ONU, pero sus primeras operaciones se han visto empañadas por muertes y caos.

En respuesta a las consultas de Associated Press, la oficina de medios de la FHG sostuvo: “No hubo incidentes en o cerca de nuestros sitios hoy y estos incidentes parecen estar relacionados con multitudes que intentan saquear el convoy de ayuda”. El ejército de Israel también insistió en que no hubo incidentes que involucraran a tropas israelíes cerca de los sitios de ayuda en el centro de Gaza.

Siete personas murieron en ataques aéreos, informaron hospitales locales: tres personas cerca del puerto de pesca en la ciudad de Gaza y cuatro personas, dos de ellas niños, en un ataque que alcanzó una tienda en Jan Yunis. El ejército israelí no comentó de inmediato sobre los ataques.

Muertes por hambre aumentan, el número de niños fallecidos alcanza los 100

La ofensiva aérea y terrestre de Israel ha desplazado a la mayor parte de la población y ha empujado al territorio hacia la hambruna. Dos niños palestinos más murieron por causas relacionadas con la desnutrición el sábado, elevando el número de muertes de niños en Gaza a 100 desde que comenzó la guerra.

Un total de 117 adultos han muerto por causas relacionadas con desnutrición desde finales de junio, cuando el ministerio comenzó a contar esta categoría de edad, dijo.

El número de muertes por hambre no está incluido en el recuento de muertes del ministerio de 61.400 palestinos en la guerra. El ministerio, parte del gobierno dirigido por Hamás y compuesto por profesionales médicos, no distingue entre combatientes o civiles, pero dice que alrededor de la mitad de los muertos han sido mujeres y niños. La ONU y expertos independientes lo consideran la fuente más confiable sobre las bajas de guerra.

Convocan a huelga laboral en Israel por inminente ofensiva en Gaza

Familiares de rehenes instaron a una huelga laboral en Israel la próxima semana por los planes de expandir las operaciones militares en Ciudad Gaza, temiendo que ponga en peligro a sus seres queridos. Cincuenta rehenes permanecen después de ser tomados en el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, que desató la guerra, de los cuales unos 20 podrían estar vivos.

Lishay Miran-Lavi, cuyo esposo Omri está entre los rehenes, también hizo un llamado al presidente estadounidense Donald Trump y al enviado especial Steve Witkoff para detener la guerra.

También el domingo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, recorrió la parte norte de Cisjordania ocupada por Israel. Aseveró que el ejército israelí permanecerá en los campos de refugiados allí hasta fin de año.

Aproximadamente 40.000 palestinos han sido desplazados de sus hogares este año en el mayor desplazamiento de Cisjordania desde que Israel capturó el territorio en 1967. Israel dice que las operaciones son necesarias para erradicar el terrorismo, ya que la violencia de todas las partes ha aumentado desde que el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 encendió la guerra en Gaza.

Katz aseguró el domingo que el número de advertencias sobre ataques contra israelíes en Cisjordania había disminuido en un 80% desde que comenzó la operación en enero.