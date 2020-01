Neolaredenses se resignan ante incrementos a la canasta básica

NUEVO LAREDO, TAM.- Pese al incremento en los precios de los cigarros, refrescos y gasolina, los consumidores de esta ciudad indicaron que no dejarán de comprar este tipo de productos.

De acuerdo a la actualización del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) estos productos incrementaron sus precios durante los primeros días de 2020 y poco a poco empieza a notarse los aumentos de los productos en las tiendas como Oxxo, tiendas de abarrotes, supermercados y otros establecimientos.

El valor del cigarro incrementó alrededor de 13 pesos por cajetilla, mientras que el costo del refresco aumentó entre uno y dos pesos de acuerdo a su presentación y el litro de gasolina se elevó alrededor de 10 centavos, a pesar de que estos aumentos afectan Cuando Houston más lo necesitaba, Deshaun Watson se vistió de héroe.

El bolsillo de los consumidores; los entrevistados señalaron que no dejarán de consumir este tipo de productos.

“La gente los seguirá consumiendo normal, tanto el refresco como los cigarros, creo que su compra no se ha visto afectada. Lo que deberían hacer es publicar la lista de precios, para que las personas vean que el precio no los sube el dueño la tienda, porque mucha gente se enoja, pero como quiera vamos a seguir consumiendo estos productos”, dijo Luis Francisco Mora Ramírez.

“Ya se veía venir este aumento. La gente va a las tiendas, ve los productos y aún se les antojan, aunque cambien de precio siempre los compraremos, porque también no se compran todos los días, sólo para el antojo. En cuanto a

la gasolina es necesaria para trasladarse, aunque esté cara tenemos que pagar y en cuanto al cigarro no me afecta porque yo no fumo”, comentó Deisy Pérez Martínez, sobre los aumentos de estos productos.

“No estoy de acuerdo en los precios de estos productos, es un abuso, pero aun así yo seguiré comprándolos, el refresco y la gasolina es difícil que no se consuma, la gasolina es necesaria aunque esté cara y el refresco nunca se dejará de consumir, pues nos gana más el antojo aunque estén un poco más caros” expresó Martina Espinoza, una de las consumidoras.