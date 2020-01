Neolaredenses no entrarían a rifa del avión presidencial

Leonor Iruegas, aseguró: “Yo no compraría ningún boleto, ya que no sabría qué hacer con el avión en caso de que se lo llegará a ganar”. [Martín Rivera/ Líder Informativo]

Leonor Iruegas, aseguró: “Yo no compraría ningún boleto, ya que no sabría qué hacer con el avión en caso de que se lo llegará a ganar”. [Martín Rivera/ Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, TAM.- Ante el anunció que emitió Andrés Manuel López Obrador sobre la rifa del avión presidencial, algunos neolaredenses opinaron en tono burlesco que es algo “ilógico” por parte del presidente de la República.

Hace unos días, López Obrador propuso la rifa del avión presidencial, con seis millones de boletos, cada uno con valor de 500 pesos. Lo anterior, a fin de vender o rentar el avión presidencial que al día de hoy sigue varado.

Sofía Domínguez, dijo que ella no compraría un boleto porque se le hace algo ilógico, ya que un premio de esa magnitud genera gastos.

“La verdad yo no compraría boleto, pero en caso que si lo comprara y me lo ganará, no sabría qué hacer, ni modo que lo estacione afuera de la casa, si no hay espacio para nuestros carros menos para un avión”, dijo la joven de forma burlesca.

Por su parte, Patricia Quiroga comentó que ella si compraría un boleto y su fuera la afortunada lo vendería de nuevo.

“Yo si compro el boleto, bueno también depende del precio, si está muy caro no, y si me lo ganará lo vuelvo a rifar o lo vendo, ya que no lo voy a poder mantener”, dijo riendo la señora.

Leonor Iruegas, aseguró que ella no compraría ningún boleto, ya que no sabría qué hacer con el avión en caso de que se lo llegará a ganar.

“Yo no compraría, porque nunca me gano nada, además el ganárselo generará más gastos, además no tendría donde estacionarlo, más el mantenimiento, si uno a veces nos puede comprar una llantas para el coche, imagínense mantener un avión, es algo ilógico”, recalcó.

Sebastián Ibarra, manifestó que él tampoco compraría boleto, ya que al igual que las demás personas mencionó que un premio así, no lo podría mantener.

“Un avión no es cualquier cosa, ni modo que pague una autopista para tenerlo, no sabría qué hacer, no le podría dar mantenimiento porque es muy costoso, por eso no compraría boleto”, dijo entre risas.

Cabe señalar que AMLO precisó que incluirán el servicio de operación por uno o dos años a quien resulte ganador del avión.