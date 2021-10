Neolaredense gana el derecho de cenar en la Casa Blanca

NUEVO LAREDO,TAM.- Ingeniero Industrial a los 23 años de edad, estudiante actual de una maestría en la Universidad de Harvard en Boston, encuentra en el estudio un camino hacia el éxito.

Él es Lizaldo Gutiérrez Rodríguez, originario de Nuevo Laredo, quien el 14 de octubre junto a 23 estudiantes más de Harvard, estarán en la llamada Cena Académica que tendrá lugar en la Casa Blanca, con la posibilidad de hacerlo junto al Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, o la vicepresidenta, Kamala Harris.

“Pero eso no es todo, apenas tres días después de la cena en Casa Blanca, viajaré hacia Madrid en España, donde formo parte de un intercambio académico con la Universidad de Carlos de Madrid que tendrá una duración de seis meses, continuando con los estudios de la maestría, pero también realizando un trabajo extracurricular”, comentó Gutiérrez Rodríguez.

Personalmente se siente orgulloso, porque ha tenido una vida interesante y desde pequeño siempre le comentaban sus padres que tenía esa “chispa” de no ser conformista, indicó.

Eso le ha ayudado mucho en toda su vida, y recuerda que durante los estudios de su carrera en San Marcos, Texas, se le abrieron las oportunidades y alcanzó una graduación con todos los honores, por sus calificaciones, actitud y capacidad, aseguró Lizaldo.

“Todo lo anterior me permitió abrir las puertas que me permitieran ingresar a trabajar a Apple y después a la maestría en Harvard, el trabajo que desarrollo en Apple es de ingeniero y hasta ahora ha sido una experiencia muy grande, debido a que es una empresa enorme que desde que fuimos contratados nos dijeron que teníamos muchos años asegurados en un lugar que siempre está innovando”, añadió.

Las innovaciones de la empresa, es algo de lo que dependen la mayoría, para tener un desempeño muy grande e interesante y que con el paso de tiempo sean mucho mejores, señaló-.

Lizaldo considera que los jóvenes se deben enfocar en algo bien definido para ellos, y estos momentos durante la pandemia han servido para que muchos encuentren su camino y fortalezas.

“Otros han incrementado sus conocimientos, mostraron hambre de crecimiento, porque de lo contrario no hay avance, el aprendizaje es necesario, es fundamental para salir adelante en todos los aspectos, después de ver al maestro todos los días, llegó la pandemia y todos empezamos a estudiar o trabajar desde una computadora”.

Esto ofrece la posibilidad de flojear o aprovechar todos los momentos y aprender cada día más. Él optó por lo segundo.

El ambiente en Harvard es diferente, aunque el sistema de estudios es parecido, la conformación es diversa, en el programa de maestría somos 30 jóvenes y se forman grupos de 5 personas, en el mío hay un chino, un hindú, un estadounidense y dos mexicanos, comentó.

Así como el resto de grupos conformados por personas de varios países, hay gente de todo tipo, pero quienes están en Harvard, deben ser disciplinados, limpios y muy preparados, aseguró.

Sus padres Homero y Blanca están orgullosos de él, que es el segundo de sus dos hijos, y siempre lo esperan, más ahora que tiene más posibilidades debido a que el trabajo en la modalidad home office le permite trabajar desde Austin o desde esta ciudad que aprecia mucho.

Nuevo Laredo me vio crecer, y tengo el deseo de que cuando haya alcanzado un desarrollo importante, me gustaría contribuir en algo en la ciudad para su crecimiento, eso sería muy agradable, hacer algo por su ciudad, aseguró.

En Nuevo Laredo, estuvo desde el kínder, primero en el Cumberland y hasta la preparatoria en el Irlandés, siempre buscando salir adelante, mostrando hambre de superación.

“Deportista desde pequeño, primero en el fútbol y luego ya en forma decidida en el tenis que es su pasión incluso lo practica ocasionalmente en el Club Campestre, en cuanto a la diversión lo hago con medida, hay que saber vivir los tiempos, no soy tan fiestero pero sí me gusta pasarla bien, me gusta divertirme y me mantengo soltero”, añadió.

Gutiérrez Rodríguez terminará la maestría y buscará crecer laboralmente y alcanzar después un doctorado. En Estados Unidos hay oportunidades, sólo hay que buscarlas, allá te pueden poner todo en bandeja de plata, pero hay que buscarlo, mostrar hambre de éxito y salir adelante.

Orgulloso de que en todos los lugares lo hayan apoyado, espera con ansia el día de la cena en Casa Blanca. Ya tuvieron un ensayo con la vicepresidenta, que es una mujer súper sencilla y humilde y que gusta de brindar apoyo a estudiantes, especialmente a los hispanos.

“Serán 24 los estudiantes que recibieron la invitación de su institución. Fue un proceso de registro y mediante una votación por un comité de la escuela califica a quiénes participan, en su desempeño, curriculum y actitud. Será el 14 de octubre en la Casa Blanca”.

Feliz y nervioso de la posibilidad de cenar con el Presidente Biden, que es una figura potente, orgulloso y agradecido con sus padres, porque sin ellos no estaría en estos caminos y feliz de la vida por todo lo que ha vivido.

No podía faltar un mensaje de Lizaldo a los jóvenes, a quienes pide no dejarse llevar por malas influencias, la comodidad es buena, pero hay que buscar siempre el crecimiento y este depende en 50 por ciento de uno mismo y el resto de las personas que te rodean, sí existen las personas buenas, las que apoyan e impulsan, y él personalmente aplaude mucho ese hecho.