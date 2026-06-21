Negociaciones entre EU e Irán enfrentan tensión por nuevas amenazas

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, a la derecha, se reúne con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, durante reuniones de alto nivel para impulsar un acuerdo para poner fin al conflicto entre Irán y Estados Unidos, en el complejo turístico de Bürgenstock en Obbürgen, cerca de Lucerna, en Suiza, el domingo 21 de junio de 2026. (Nathan Howard/Pool Foto via AP)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, a la derecha, se reúne con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, durante reuniones de alto nivel para impulsar un acuerdo para poner fin al conflicto entre Irán y Estados Unidos, en el complejo turístico de Bürgenstock en Obbürgen, cerca de Lucerna, en Suiza, el domingo 21 de junio de 2026. (Nathan Howard/Pool Foto via AP)

OBBÜRGEN, Suiza.- El vicepresidente estadounidense JD Vance dijo el domingo que había una oportunidad de “dar vuelta a la página” con Irán en medio de conversaciones destinadas a desarrollar el acuerdo interino para poner fin a la guerra en Irán alcanzado por ambas partes la semana pasada.

Pero incluso cuando Vance instaba a Teherán a aprovechar el momento, el presidente Donald Trump amenazó con reanudar una ofensiva contra Irán por su apoyo al grupo político-paramilitar Hezbollah en Líbano o si decide cerrar el estratégico estrecho de Ormuz.

“Irán debe detener inmediatamente a sus ESBIRROS altamente pagados en Líbano de causar problemas”, dijo Trump en redes sociales, una de múltiples advertencias provocadoras a Irán el domingo. “Si no lo hacen, volveremos a golpear a Irán muy duro, como lo hicimos la semana pasada, ¡¡¡sólo que más duro!!!”

Vance y los negociadores estadounidenses se reunieron con el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, y con el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, en un complejo turístico en la ladera de la montaña cerca del lago de Lucerna. También estaban presentes mediadores de Pakistán y Qatar para el contacto directo que, según los medios estatales iraníes, duró unos 80 minutos. Los equipos negociadores de Estados Unidos e Irán también mantuvieron conversaciones privadas separadas con funcionarios paquistaníes y qataríes.

Estados Unidos busca mantener a Irán atado a negociaciones sobre su programa nuclear en medio de preocupaciones de que pueda ser utilizado con fines militares, lo que Irán niega. Vance también presiona a Teherán para que se comprometa a mantener abierto el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial por la que transita aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo.

Pero los comentarios de Trump desde la distancia —pasó gran parte del fin de semana en el retiro presidencial de Camp David, Maryland— parecían amenazar con descarrilar las negociaciones.

“Mejor que sean cuidadosos con sus declaraciones”, publicó Qalibaf en X. “Nuestras fuerzas armadas están preparadas para responderles de una manera diferente. Ellos pueden seguir hablando, somos nosotros quienes actuamos”.

Medios estatales iraníes reportaron que las conversaciones habían llegado a una “fase difícil” y entraron en receso luego de la “publicación de un mensaje insultante por parte del presidente de Estados Unidos”. La delegación iraní se reunió posteriormente con mediadores qataríes y abandonó el lugar de negociación, de acuerdo con los medios estatales.

A pesar de los acalorados intercambios en redes sociales, un funcionario con conocimiento de las conversaciones dijo más tarde a The Associated Press que la delegación iraní sigue comprometida en las conversaciones y no ha indicado a los mediadores ninguna intención de retirarse. El funcionario solicitó el anonimato debido a la sensibilidad de las conversaciones.

Irán quiere abordar primero los ataques israelíes en Líbano

El marco se firmó la semana pasada, y ahora los principales negociadores de Estados Unidos e Irán están inmersos en una carrera de 60 días para llegar a un acuerdo sobre los detalles técnicos, con enormes implicaciones para la economía mundial y la seguridad global.

El conflicto intermitente en Líbano entre Israel y los milicianos de Hezbollah, respaldados por Irán, continúa amenazando con descarrilar el esfuerzo de Estados Unidos por obtener concesiones de Teherán sobre su programa nuclear y mantener abierto el estrecho.

“La pregunta que tenemos ante nosotros ahora es cuánto más podemos lograr juntos. ¿Podemos dar vuelta a la página?”, comentó Vance al momento en que las conversaciones, bautizadas como la “Cumbre del Lago de Lucerna”, se ponían en marcha.

“¿Podemos cambiar las relaciones en Oriente Medio de forma permanente, o volvemos a hacer las cosas a la vieja usanza, que no es nuestra preferencia, pero ciertamente es algo que puede suceder”.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, dijo a la agencia estatal de noticias del país que las negociaciones de su equipo buscaban centrarse en la guerra entre Israel y Hezbollah en Líbano.

Apenas días después de su firma, el acuerdo fue puesto a prueba por una escalada de los combates en Líbano entre Israel y Hezbollah —y por el posterior anuncio del ejército iraní de que había cerrado el estrecho de Ormuz nuevamente. Un nuevo alto el fuego en Líbano, negociado el sábado, parecía resistir.

El acuerdo firmado por Trump y el presidente iraní Masoud Pezeshkian permite a Teherán vender su petróleo libremente de inmediato y allana el camino para que Irán acceda a miles de millones de dólares en activos que en la actualidad están congelados. También pide a Irán que diluya su reserva de uranio altamente enriquecido, que se cree está enterrada bajo instalaciones nucleares que fueron objetivo de ataques de Estados Unidos el verano pasado.

Sin embargo, Pezeshkian ha insistido en que Irán mantenga su derecho a enriquecer uranio.

Reiteró esa postura el domingo. “Lo que es seguro es que nunca retrocederemos del derecho a enriquecer uranio, y la otra parte también se ve obligada a aceptarlo”, dijo el domingo el presidente iraní Masoud Pezeshkian, según los medios estatales iraníes.

En una entrevista telefónica el domingo con Fox News, Trump advirtió que el presidente iraní debería cuidar lo que dice y amenazó con tomar el control del resto del país, en comentarios transmitidos por un corresponsal de Fox.

Reunión aplazada retoma su marcha

Irán está abordando las negociaciones con cautela dada su experiencia previa con las negociaciones con Estados Unidos sobre la cuestión nuclear, que dos veces en el último año han sido interrumpidas por ataques masivos contra el país.

“La implementación de cualquier documento es más importante que su firma”, sostuvo Baghaei el domingo.

En un principio, Vance tenía previsto llegar el viernes al complejo turístico de Bürgenstock, cerca de Lucerna, pero su salida de Estados Unidos se retrasó luego que los combates se intensificaran en Líbano y funcionarios iraníes cancelaran los planes de asistir a las conversaciones.

El Comando Central de Estados Unidos cuestionó la afirmación de Irán de que había vuelto a cerrar el estrecho y señaló que las fuerzas estadounidenses seguían monitoreando la situación para garantizar que el tráfico continúe fluyendo por la vía marítima. Vance ha afirmado que millones de barriles de petróleo han pasado por el estrecho en los últimos días.

El vicepresidente se suma al enviado especial Steve Witkoff y a Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, para las conversaciones del domingo. Witkoff y Kushner ya estaban en el lugar en Suiza antes que Vance para discutir los detalles técnicos de las conversaciones nucleares.

Vance indicó que planeaba estar en Suiza sólo “un día o dos”, dejando que gran parte de las negociaciones detalladas sean encabezadas por Witkoff y Kushner. Su papel en las conversaciones ha incrementado el escrutinio sobre el vicepresidente en un momento en que está considerando activamente una candidatura presidencial para 2028.

El acuerdo ha generado mucha controversia

Trump y Vance han recibido duras críticas de sectores de su propio partido por el acuerdo, y los republicanos de línea dura lo han comparado desfavorablemente con un pacto nuclear firmado por el gobierno de Obama, del que Trump y el Partido Republicano han insistido que no hizo nada para terminar realmente con el programa nuclear de Irán.

El acuerdo establece que los buques comerciales pueden pasar por el estrecho de Ormuz durante 60 días sin cargo, pero no excluye futuras tarifas impuestas por Irán. Trump lanzó el sábado su propia amenaza de imponer peajes de Estados Unidos en el estrecho si no hay un acuerdo con Irán en 60 días, e insistió en una publicación en redes sociales en que el dinero será por “servicios prestados como el Ángel Guardián de los países de Oriente Medio”.

El gobierno de Trump ha estado trabajando para tranquilizar a los mercados globales de que la guerra en Irán ha sido apenas un bache en los precios del petróleo, pero la población estadounidense se ha quejado de que el conflicto generó un aumento de los precios de la gasolina antes de los meses de mayor viaje del verano. Después de que la Casa Blanca anunciara el acuerdo hace una semana, los futuros del petróleo cayeron casi un 8% — y se espera que los mercados sigan de cerca el progreso de las conversaciones cuando inicien sus operaciones el domingo por la noche.

Para complicar aún más la situación, ni Israel ni Hezbollah han firmado el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha prometido mantener a sus fuerzas en el sur de Líbano hasta que se elimine cualquier amenaza para Israel. Hezbollah se ha negado a detener sus ataques a menos que Israel se comprometa a retirarse de Líbano.