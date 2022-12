Natalia Lafourcade alista su festejo de Navidad

CIUDAD DE MÉXICO.- La compositora mexicana Natalia Lafourcade ha cambiado en las distintas facetas de su vida, desde las relaciones interpersonales, cómo se concibe a sí misma, hasta cómo celebra la navidad.

Su música es fiel reflejo de la realidad que vive, pues en su nuevo álbum: “De todas las flores” ha plasmado la madurez que le ha dejado su trayectoria.

Así como la música la ha hecho cambiar, las fechas decembrinas también han sido un motivo para explorar otros rumbos.

“Descubrí el gusto que me da celebrarlo en mi casa, al menos en este momento de mi vida, entonces, voy a estar en mi casa”, compartió Natalia en entrevista con EL UNIVERSAL.

Junto a su esposo, y probablemente su madre, comenta, pasará estas fiestas en calma, y con detalles que la intérprete de “Hasta la raíz”, disfruta.

“Me gusta celebrarlo con una cena muy simple, muy sencilla pero bien procurada, y con seres muy cercanos”, detalló Lafourcade.

En ocasiones también se reúne con sus amigos, sin embargo, no sabe qué pasará este año, lo que sí tiene bien claro es que lo hará en su espacio, donde de hecho dio vida a su último disco.

“(Festejaré) Pero en mi casa, eso es importante, cerrar el año estando en mi casa, me gusta ir de vacaciones contracorriente, cuando todo el mundo va, yo me quedo, y cuando todos se quedan yo me voy”, concluyó la artista.