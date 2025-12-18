NASCAR lamenta la pérdida de Greg Biffle y su familia en trágico accidente aéreo

El histórico piloto y filántropo falleció junto a seis personas, entre ellas su esposa e hijos. NASCAR y la comunidad del automovilismo lamentan la pérdida de uno de sus grandes referentes

Foto del 3 de octubre del 2010, Greg Biffle celebra su victoria al ganar la Sprint Cup Series de la NASCAR. (AP Foto/Orlin Wagner, Archivo)

CHARLOTTE, Carolina del Norte.- Greg Biffle fue elegido por la NASCAR como uno de sus 75 mejores pilotos en la historia. Fue nominado al Salón de la Fama de la serie de autos de carrera y condujo durante 18 años en la cima del deporte.

Sin embargo, a pesar de todas las carreras y las memorables victorias, quizás se le recuerde mejor por su trabajo desinteresado e incansable ayudando a otros como piloto de helicóptero, suministrando ayuda hace un año en la devastación del Huracán Helene.

A Biffle le encantaba volar y estaba en el aire nuevamente el jueves, a bordo de un pequeño jet que se estrelló en el aeropuerto de Statesville, al norte de Charlotte, dijeron las autoridades. Se cree que estaba entre las siete personas fallecidas, incluyendo a su esposa y dos hijos. Tenía 55 años.

“Esta tragedia ha dejado a todas nuestras familias con el corazón roto más allá de las palabras”, dijo un comunicado conjunto emitido en nombre de las víctimas. “Greg y Cristina eran padres devotos y filántropos activos cuyas vidas giraban en torno a su joven hijo Ryder y la hija de Greg, Emma. Emma era un ser humano maravilloso con un alma amable que era amada por muchas personas. Ryder era un niño activo, curioso e infinitamente alegre.”

El comunicado identificó a los otros a bordo como Dennis Dutton, su hijo Jack, y Craig Wadsworth, todos “amados por muchos en la comunidad de NASCAR.”

“Cada uno de ellos significaba todo para nosotros, y su ausencia deja un vacío inconmensurable en nuestras vidas”, decía el comunicado.

Biffle ganó campeonatos tanto en la Truck Series como en la Serie Xfinity, siendo el primer piloto en hacerlo, y pasó casi toda su carrera conduciendo para Roush Fenway Racing, con sede a unas 40 millas al sur del lugar del accidente.

“He perdido a un querido amigo y socio en nuestro programa de NASCAR”, dijo el propietario del equipo, Jack Roush, en las redes sociales. “Sus contribuciones a nuestro equipo de carreras a lo largo de los años son inconmensurables.”

La angustia se extendió por la comunidad de carreras de autos, desde pilotos hasta propietarios de equipos como Chip Ganassi. El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, destacó a Biffle por su “valentía y compasión” y por ayudar a las víctimas del huracán. NASCAR también lo hizo.

“Greg fue más que un piloto campeón, fue un miembro querido de la comunidad de NASCAR, un feroz competidor y un amigo para muchos”, dijo la serie. “Más allá de su carrera en las carreras, se entregó para el mejoramiento de nuestra comunidad. Más notablemente, Greg dedicó incontables horas de su tiempo ayudando a los ciudadanos de Carolina del Norte durante los desastres que siguieron al Huracán Helene. Su incansable trabajo salvó vidas.”

Nacido en Vancouver, Washington, Biffle compitió en más de 800 carreras en las tres series de NASCAR y ganó el título de la Truck Series en 2000 y el título de Xfinity en 2002. En total, ganó 54 carreras en los tres circuitos nacionales de NASCAR, incluidas 19 en el nivel superior de la Serie de la Copa. Terminó segundo en la clasificación del campeonato detrás de Tony Stewart en 2005, su mejor temporada, y tres años después se convirtió en el primer piloto en ganar dos carreras de playoffs en un solo año.

Se retiró parcialmente en 2016, pero regresó en 2022 para disputar cinco carreras, incluida la Daytona 500. Tenía 52 años en ese momento.

Biffle pasó sus años de retiro fabricando autos en su taller, dirigiendo una cantera en Virginia y manteniéndose al día con sus dos hijos. Hace menos de una semana, Biffle publicó un video de su familia: su hija Emma de 14 años, su hijo Ryder de cinco y su esposa Cristina, eligiendo un árbol de Navidad en una salida que incluyó un viaje por helado.

“Ha sido un día exitoso”, dijo Biffle. “Ahora es el momento de sacar las decoraciones y ponerla en marcha.”