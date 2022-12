Narra mujer cómo elementos de la Guardia Nacional trataron de asesinarla

Nuevo Laredo, Tam.- Elementos de la Guardia Nacional trataron de asesinar a una mujer en la colonia Benito Juárez, a quien dejaron herida de gravedad, abandonándola a su suerte, hasta que los vecinos hablaron a una ambulancia que la llevó al Hospital de Especialidades.

Videos de seguridad y declaraciones de la propia víctima, además de testigos, dan a conocer la forma en que el personal de la Guardia Nacional en las patrullas GN339323 y GN339319 disparó sin motivos algunos contra María Pérez, de 28 años, a quien hirieron en el costado derecho a la altura del tórax, además de causarle lesiones por esquirlas de las balas.

“Venia del centro de dejar a una amiga al puente porque iba al otro lado, se me hizo fácil agarrar el bulevar Colosio, hay me topé a la Guardia Nacional, me quiso encerrar, me encerró para darle el paso”, narra la joven desde su cama en el hospital donde permanece internada.

Detalló que “como mi carrito está muy sucio y los vidrios oscuros, no sé qué les pasaría por la mente a los de la Guardia Nacional, que me quiso cerrar, me adelanté, no les puse mucha atención porque iba escuchando música, avancé hasta la Constituyentes, donde quise dar vuelta y la Guardia Nacional me chocó y me empezaron a disparar, el carro ya no funciono y donde di vuelta con el puro vuelo, me volvió a chocar la patrulla y me volvieron a disparar”.

Agregó que después de disparar por segunda ocasión, con la finalidad de perpetrar un feminicidio, los elementos de la Guardia Nacional se bajaron de sus patrullas y la empezaron a insultar y le quebraron los vidrios de su automóvil, un Chevrolet Cobalt rojo.

Los elementos de la Guardia Nacional se acercaron –como se aprecia en el video- al carro, ahí fue cuando María les pidió ayuda, “aunque estaba sangrando no me quisieron dar ayuda, miraron que estaba sangrando demasiado y prefirieron irse, me dejaron sola, miraron que era mujer y pues yo no traía nada, el que nada debe, nada teme”.

Herida y sangrando María se bajó del automóvil y fueron los vecinos quienes al dar cuenta del intento de feminicidio perpetrado por los elementos de la Guardia Nacional en Constituyentes e Insurgentes en la colonia Benito Juárez, le hablaron a una ambulancia, que trasladó a la mujer al Hospital de Especialidades, donde permanece grave en la Sala de Cuidados Intensivos ya que tiene incrustada en el hígado la ojiva bala.

Cabe destacar que el personal de la Guardia Nacional al dar cuenta que habían herido de gravedad a una mujer inocente, huyeron en patrullas GN339323 y GN339319 y tiempo después regresaron, pero con cinta negra modificaron los números económicos de las unidades oficiales.

La víctima refiere que en cuanto sea dada de alta acudirá ante las instancias federales y derechos humanos a interponer una denuncia por este intento de feminicidio por parte de los elementos de la guardia nacional.