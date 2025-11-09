Naji Marshall anota 30 puntos y Mavs vencen 111-105 a Wizards

Naji Marshall anotó 30 puntos y P.J. Washington definió en los últimos minutos para darle a Dallas su primer triunfo como visitante

Brandon Williams, de los Mavericks de Dallas, encesta en el duelo del sábado 8 de noviembre de 2025, ante los Wizards de Washington (AP Foto/John McDonnell)

Brandon Williams, de los Mavericks de Dallas, encesta en el duelo del sábado 8 de noviembre de 2025, ante los Wizards de Washington (AP Foto/John McDonnell)

WASHINGTON.- Naji Marshall logró 30 puntos, su mayor estadística de la campaña, mientras que P.J. Washington Jr. sumó ocho unidades clave en los últimos cinco minutos, para que los Mavericks de Dallas vencieran el sábado 111-105 a los Wizards de Washington.

Los Mavs (3-7) rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas y ganaron por primera vez esta temporada como visitantes.

Washington perdió su octavo partido consecutivo y cayó a un registro de 1-9. CJ McCollum anotó 25 puntos, pero sólo dos después del descanso. Cam Whitmore logró 19 tantos, su máximo número de la campaña.

La única victoria de los Wizards en la temporada llegó el 24 de octubre cuando vencieron a Dallas por 117-107. Washington tiene un récord de 0-5 en casa.

P.J. Washington, quien anotó 15 unidades, convirtió dos tiros libres para darle a Dallas una ventaja de 102-101 con 4:36 minutos por jugar. Añadió dos canastas y dos tiros libres para asegurar la victoria.

Dallas jugó sin Anthony Davis, quien se perdió su quinto partido consecutivo por una distensión en la pantorrilla izquierda. Tampoco estuvo Klay Thompson, quien se encontraba enfermo.