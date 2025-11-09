El Dólar
Compra:
$17.30
Venta:
$18.70
EN VIVO

Naji Marshall anota 30 puntos y Mavs vencen 111-105 a Wizards

Naji Marshall anotó 30 puntos y P.J. Washington definió en los últimos minutos para darle a Dallas su primer triunfo como visitante

Brandon Williams, de los Mavericks de Dallas, encesta en el duelo del sábado 8 de noviembre de 2025, ante los Wizards de Washington (AP Foto/John McDonnell)
AP

WASHINGTON.- Naji Marshall logró 30 puntos, su mayor estadística de la campaña, mientras que P.J. Washington Jr. sumó ocho unidades clave en los últimos cinco minutos, para que los Mavericks de Dallas vencieran el sábado 111-105 a los Wizards de Washington.

Los Mavs (3-7) rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas y ganaron por primera vez esta temporada como visitantes.

Washington perdió su octavo partido consecutivo y cayó a un registro de 1-9. CJ McCollum anotó 25 puntos, pero sólo dos después del descanso. Cam Whitmore logró 19 tantos, su máximo número de la campaña.

La única victoria de los Wizards en la temporada llegó el 24 de octubre cuando vencieron a Dallas por 117-107. Washington tiene un récord de 0-5 en casa.

P.J. Washington, quien anotó 15 unidades, convirtió dos tiros libres para darle a Dallas una ventaja de 102-101 con 4:36 minutos por jugar. Añadió dos canastas y dos tiros libres para asegurar la victoria.

Dallas jugó sin Anthony Davis, quien se perdió su quinto partido consecutivo por una distensión en la pantorrilla izquierda. Tampoco estuvo Klay Thompson, quien se encontraba enfermo.

Crean red de transporte femenino seguro ante ola de acoso en México
Investigan 13 casos de botulismo infantil ligados a fórmula retirada en EU

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.