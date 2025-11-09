Investigan 13 casos de botulismo infantil ligados a fórmula retirada en EU

Autoridades federales y estatales señalan dos lotes de ByHeart; bebés hospitalizados pero sin muertes reportadas

El botulismo infantil es causado por una bacteria que produce toxinas en el intestino grueso. [Agencias]

WASHINGTON.- Funcionarios de salud federales y estatales están investigando 13 casos de botulismo infantil en 10 estados de Estados Unidos vinculado a una fórmula para bebés que estaba siendo retirada del mercado, dijeron las autoridades el sábado.

ByHeart Inc. acordó comenzar a retirar dos lotes de su fórmula infantil Whole Nutrition, informó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

Los 13 bebés fueron hospitalizados después de consumir fórmula de dos lotes: 206VABP/251261P2 y 206VABP/251131P2.

Los casos se registraron en Arizona, California, Illinois, Minnesota, Nueva Jersey, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Texas y Washington.

No se reportaron muertes. La FDA dijo que estaba investigando cómo ocurrió la contaminación y si afectó a otros productos.

El producto, de venta en línea y a través de cadenas minoristas, representó aproximadamente el 1% de las ventas nacionales de fórmula, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Las personas que compraron la fórmula retirada deben registrar el número de lote si es posible antes de desecharla o devolverla al lugar donde fue comprada, dijeron los CDC en un comunicado.

Deben usar un lavavajillas o agua caliente y jabonosa para limpiar los artículos y superficies que tocaron la fórmula. Y deben buscar atención médica de inmediato si un bebé ha consumido la fórmula retirada y luego presenta problemas para alimentarse, pérdida de control de la cabeza, dificultad para tragar o disminución de la expresión facial.

El botulismo infantil es causado por una bacteria que produce toxinas en el intestino grueso.

Los síntomas pueden tardar semanas en desarrollarse, por lo que los padres deben mantenerse vigilantes, indicaron los CDC.

Un portavoz de ByHeart no respondió de momento a un correo electrónico enviado el sábado para solicitar comentarios.