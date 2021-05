Nadie informa resultados del desvío de carga a Colombia

NUEVO LAREDO, TAM.– Hasta la fecha autoridades de la aduana de Laredo Texas no han informado los resultados por enviar los camiones vacíos a la aduana de Colombia, mientras tanto empresas transportistas de Nuevo Laredo han gastado miles de dólares adicionales por acatar la medida.

Los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ofrecieron una evaluación sobre los resultados por enviar camiones vacíos del Puente Internacional 3 hacia el Puente Colombia, una medida que comenzó el 7 de diciembre del 2020 y prevista para 6 meses, pero no lo han hecho y el único dato que ha trascendido es que mil camiones pierde por dia la aduana de Nuevo Laredo porque cruzan hacia Colombia.

José Antonio García Fuentes, presidente de la a Unión Fronteriza de Operadores (UFO), afirmó que son pocos los compañeros dispuestos a recorrer la larga carretera que conduce hacia el Puente Solidaridad en la aduana de Colombia, y además soportar el congestionamiento al llegar al tramo Las Minas en Laredo, Texas.

Debe recordarse que el envío de unidades vacías hacia la aduana de Colombia es una disposición de CBP aceptada por las aduanas de Nuevo Laredo y Laredo, Texas para aligerar las filas y reducir tiempos por cada cruce en el Puente Internacional 3, y permanecerá 6 meses como plan piloto.

El envío de camiones vacíos hacia el Puente Colombia es una medida que afecta a las empresas transportistas pequeñas que no tienen certificación C-TPAT, y también a empresas grandes porque enfrentan dificultades para encontrar operadores dispuestos a transitar 22 kilómetros hacia la aduana de Colombia.

Los camiones vacíos certificados con C-TPAT son los únicos que pueden cruzar por el Puente Internacional 3, pero las empresas transportistas pequeñas no tienen recursos económicos para pagar la certificación.

Pese a la pandemia de Covid-19 y al desvío de camiones vacíos,, la aduana de Nuevo Laredo ha registrado un promedio mensual de más de 100 mil operaciones y con tendencia creciente.

Por exportación la tendencia también ha sido a la alza con un 13 % más de operaciones comparado con 2019, lo que se refleja a diario con largas filas en el Puente Internacional 3.

La aduana de Nuevo Laredo se mantiene desde 2018 en primer lugar en la lista de recaudación general, primer lugar en las listas de mayor número de operaciones y valor por operaciones.