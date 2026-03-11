Naciones ricas se comprometen a liberar reservas de petróleo a fin de bajar precios

En un intento por contrarrestar los efectos de la guerra con Irán sobre los mercados energéticos y la paralización del transporte de carga a través del Estrecho de Ormuz

Tanques de petróleo en la refinería de BP en Gelsenkirchen, Alemania, el 11 de marzo del 2026. (AP foto/Martin Meissner)

PARÍS (AP) — Un grupo que representa a muchos de los países más ricos del mundo acordó el miércoles liberar el mayor volumen de reservas de petróleo de emergencia en su historia, en un intento por contrarrestar los efectos de la guerra con Irán sobre los mercados energéticos y la paralización del transporte de carga a través del Estrecho de Ormuz.

La Agencia Internacional de la Energía indicó que pondrá a disposición 400 millones de barriles de petróleo de las reservas de emergencia de sus miembros, lo que es más del doble de los 182,7 millones de barriles que los 32 países miembros de la AIE liberaron en 2022 en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

“Esta es una acción importante destinada a aliviar los impactos inmediatos de la disrupción en los mercados”, declaró el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol. “Pero, para que quede claro, lo más importante para un retorno a flujos estables de petróleo y gas es la reanudación del tránsito a través del Estrecho de Ormuz”.

Irán ha atacado buques comerciales en todo el Golfo Pérsico en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel, intensificando una campaña para asfixiar a la región a medida que aumentan las preocupaciones energéticas globales y deteniendo de facto el tráfico de carga en el angosto Estrecho de Ormuz, un paso por el que se transporta aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo que sale del Golfo Pérsico hacia el Océano Índico. Irán también ha atacado yacimientos petrolíferos y refinerías en naciones árabes del Golfo, con el objetivo de generar suficiente dolor económico global como para presionar a Estados Unidos e Israel a poner fin a sus ataques.

Según la AIE, los volúmenes de exportación de crudo y de productos refinados se encuentran actualmente por debajo del 10% de los niveles previos a la guerra. Birol señaló que la situación en los mercados de gas natural también es muy desafiante, siendo Asia la región más gravemente afectada.

“Hay pocas opciones para reemplazar los cargamentos de GNL faltantes de Qatar y los Emiratos”, manifestó . “El suministro energético global se ha reducido en alrededor del 20% .

Impulso para bajar el precio de la gasolina

El anuncio de la AIE se produjo un día después de que los ministros de Energía del G7 — las principales naciones industrializadas de Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Alemania y Gran Bretaña— se reunieran en París para analizar formas de bajar los precios. También se produjo justo antes de que los líderes del G7, incluido el presidente estadounidense Donald Trump, se reunieran el miércoles por videoconferencia.

Durante sus comentarios introductorios durante la videollamada del miércoles, el presidente francés Emmanuel Macron elogió la decisión de la AIE de liberar existencias de petróleo de emergencia, diciendo que es “muy importante” hacer todo lo posible para aumentar la producción global y que los 400 millones de barriles equivalían a “20 días del volumen que se exporta a través del Estrecho de Ormuz”.

La cantidad comprometida solo por las naciones del G7 comprende el 70% del total, incluidos 14,5 millones de barriles que aportará Francia, dijo Macron, señalando que la decisión de la AIE se preparó a nivel del G7.

Maksim Sonin, un ejecutivo del sector energético que trabaja con la Iniciativa del Hidrógeno de la Universidad de Stanford, explicó que la liberación tendrá un efecto estabilizador a corto plazo”, pero que se reducirá si la guerra persiste y el Estrecho permanece paralizado.

“No es una solución mágica para resolverlo todo”, expresó Sonin. “Hay que resolver el problema de fondo”.

Neil Crosby, vicepresidente de analítica petrolera en Sparta, que rastrea el comercio de petróleo, afirmó que por grande que sea la liberación de petróleo, equivale a “una curita”.

“Este escenario siempre fue descartado por grandes partes de la industria: en caso de que lleguemos al escenario de que haya una guerra con Irán, la Marina de Estados Unidos se asegurará de que Ormuz no permanezca cerrado”, dijo Crosby. “Y llegamos ahí, y está cerrado. … Es un desastre total”.

El petróleo sigue trayectos serpenteantes que pueden tardar semanas en ir desde los sitios de perforación hasta las gasolineras. Debe pasar por refinerías, donde se convierte en combustible, antes de ser enviado por oleoductos y buques a terminales, y luego a las estaciones de servicio.

Debido a esto, ninguna decisión única tiene un impacto inmediato.

Pero Kenneth Medlock, director sénior del Centro de Estudios Energéticos de la Universidad Rice, apuntó que la liberación de reservas calmará los mercados y evitará oscilaciones abruptas de precios y podría llevar a precios más bajos en las gasolineras en la próxima semana. Aun así, hay una contrapartida al recurrir a las reservas.

“Estás agotando existencias ahora. Ese es siempre el dilema”, aseguró Medlock. “Las estás vendiendo hoy, pero eso significa que no puedes venderlas mañana porque ya no están”.

Los países miembros se comprometen a ayudar

Alemania, Austria y Japón anunciaron el miércoles temprano que liberarán partes de sus reservas de petróleo en respuesta a la solicitud de la AIE para que los miembros liberen 400 millones de barriles.

Las reservas de la AIE se establecieron en 1974 tras el embargo petrolero árabe, y los países miembros de la AIE mantienen actualmente más de 1.200 millones de barriles de existencias públicas de petróleo de emergencia, además de otros 600 millones de barriles de existencias mantenidas bajo obligación gubernamental.

La ministra de Economía alemana Katherina Reiche indicó que la AIE pidió a Alemania liberar 2,64 millones de toneladas —aproximadamente 19,7 millones de barriles— de sus reservas de petróleo.

Señaló que pasarían un par de días antes de la entrega de las primeras cantidades.

“Alemania respalda el principio más importante de la AIE de solidaridad mutua”, declaró Reiche.

El gobierno alemán apuntó que introducirá una medida para permitir que las gasolineras en Alemania aumenten los precios del combustible no más de una vez al día. El gobierno federal quiere introducir esto lo antes posible, dijo Reiche.

No estaba claro cuánto estaba liberando Austria.

En Austria, a partir del lunes, los aumentos de precios en las gasolineras se permitirán solo tres veces por semana, aseguró el ministro de Economía del país, Wolfgang Hattmannsdorfer. Sostuvo que su país estaba liberando parte de la reserva de petróleo de emergencia y ampliando la reserva nacional estratégica de gas, y añadió: “Una cosa está clara: en una crisis, no debe haber ganadores de la crisis a expensas de los viajeros y las empresas”.

Las naciones de la AIE han liberado existencias de emergencia en cinco ocasiones anteriores: durante la Guerra del Golfo Pérsico de 1990-1991, después del huracán Katrina en 2005, durante la guerra civil libia en 2011, y dos veces después de la invasión rusa de Ucrania.