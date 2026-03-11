La sorprendente derrota de EU deja en el aire su destino en el Clásico Mundial

La derrota por 8-6 ante Italia dejó al equipo con marca de 3-1 al final de su calendario en el grupo

El pitcher estadounidense Brad Keller (40) al retirarse del montículo durante el sexto inning del juego contra Italia en el Clásico Mundial de béisbol, el martes 10 de marzo de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

HOUSTON (AP) — La sorprendente derrota de Estados Unidos ante Italia en el Clásico Mundial de béisbol la noche del martes dejó a los estadounidenses necesitados de ayuda para avanzar a los cuartos de final.

La derrota por 8-6 dejó al equipo con marca de 3-1 al final de su calendario en el grupo. México e Italia cierran la actividad del Grupo B la noche del miércoles, y una victoria de los italianos le dará a Estados Unidos el segundo lugar y un boleto a la siguiente ronda.

Si México gana, entonces los tres equipos quedarán con marca de 3-1 y 1-1 entre sí, lo que enviará la definición a un desempate.

El criterio de desempate es la cantidad de carreras permitidas en los juegos entre los equipos empatados. Así que Estados Unidos también podría avanzar incluso si México gana, si anota al menos cinco carreras.

Aaron Judge, quien se ponchó en la novena entrada para terminar el juego la noche del martes, está decepcionado de que el equipo no haya hecho lo necesario ante Italia.

“Es lo más difícil”, comentó. “Siempre te gusta tener tu destino en tus propias manos y lo teníamos justo frente a nosotros, e Italia salió a batear con todo”.

Los italianos conectaron tres jonrones en las primeras cuatro entradas para abrir una ventaja de cinco carreras y estaban arriba 8-0 antes de que Estados Unidos se hiciera presente en la pizarra.

Después del juego, el mánager estadounidense Mark DeRosa respondió preguntas sobre si pensaba que su equipo ya había asegurado un lugar en los cuartos de final con la victoria de la noche del lunes sobre México, debido a sus comentarios en una aparición televisiva la mañana del martes.

“Mucho respeto para Italia — es raro — queremos ganar este juego aunque ya tengamos asegurado el pase a los cuartos de final, porque México juega contra Italia en realidad mañana”, dijo en esa entrevista. “Así que, por cómo queda el calendario, este es un juego importante para nosotros”.

En la sala de entrevistas, dijo que “se expresó mal” en ese segmento y, en una entrevista posterior fuera del clubhouse, reiteró que no creía que ya hubieran asegurado el boleto.

“Cien por ciento… me expresé mal”, manifestó. “Punto”.

Judge señaló que los jugadores no pensaban que ya hubieran asegurado un lugar en los cuartos de final y que no sabía de la entrevista televisiva de DeRosa.

Judge agregó que el equipo probablemente se reunirá en el hotel para ver el juego del miércoles.

“Ahora está fuera de nuestro control”, expresó. “Solo necesitamos un poco de suerte y veremos qué pasa”.