My Little Pony presenta historia sobre tolerancia

En "My Little Pony: A New Generation", que se estrena el viernes en Netflix, los ponis terrestres, pegasos y unicornios han sido divididos por los prejuicios.

El personaje de Pipp, a la derecha, en una escena de "My Little Pony: A New Generation", que se estrena este viernes. [Foto: AP]

AP