My Chemical Romance resume su carrera en nuevo clip

E.U.-Después de su exitoso regreso a los escenarios, My Chemical Romance no ha parado de compartir misteriosas publicaciones en sus redes sociales al mismo tiempo de que revelan las nuevas fechas de su gira mundial, pero en esta ocasión, la agrupación de Nueva Jersey sorprendió a sus fans con una grabación de 13: 20 minutos en donde muestra referencias a sus tres discos de estudio.

El video descrito como “Una convocatoria” comienza cuando un joven se arregla para un ritual que incluye un juego de ouija mientras suena “Romance” de fondo, de pronto escucha que alguien llama a su puerta, se trata de unos sujetos enmascarados muy al estilo del video musical “Na Na Na”.

El protagonista entra a una especie de bar en donde encuentra elementos relacionados con la canción “Vampires Will Never Hurt You” mientras que en una pequeña televisión se ve un fragmento del video “The Ghost of you”.

Con forme el clip avanza aparecen elementos distintivos de sus discos, por ejemplo la pareja que protagoniza la portada de Three cheers for sweet revenge, la bailarina de “Helena” y la cama de hospital que la banda solía usar durante sus gira promocional del disco The Black Parade.

El joven que es perseguido por lo sujetos enmascarados termina en escenarios de los videos que la banda lanzó a lo largo de su carrera artística hasta que termina en lo que parece ser un ritual con veladoras y al alzar la mirada se da cuenta de que está sobre un escenario.

Al final se anuncian los conciertos programados hasta el momento: